Szijjártó Péter: A mi üzemanyagunk: béke, szeretet, tenni akarás + videó

Otthonában kereste fel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt a pesterzsébeti selyemfestő művésznőt, aki nemrég vehette át a Pesterzsébet Kultúráért Díjat. A baráti hangulatú találkozón szó esett elismerésről, közéletről és a 2010 előtti időszak tanulságairól is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 6:31
„Jó napot kívánok, tiszteletem! Bejöhetünk?” – így kezdődött az a közvetlen hangulatú látogatás, amely során Szijjártó Péter személyesen köszöntötte a díjazott művésznőt. A vendéglátók szerényen fogadták a minisztert, aki azonnal oldotta a hangulatot: „Na, azért ne szerénykedjenek!” 

A külgazdasági és külügyminiszter ezúttal Pesterzsébeten tett látogatást. A művésznő tavaly vehette át a Pesterzsébet Kultúráért Díjat, amelyhez a miniszter is gratulált. 

A beszélgetés résztvevői szóba hozták a kerület politikai küzdelmeit is. 

Nagyon nehéz ez a kerület, már régóta küzdünk

 – hangzott el, utalva arra, hogy négy éve mindössze három százalékon múlt a siker. A miniszter szerint a következő időszakban a mozgósításnak kulcsszerepe lesz. „Dolgozni kell. Melózni kell rajta” – fogalmaztak a jelenlévők.

Szijjártó Péter a beszélgetés során hangsúlyozta: a politikai küzdelem végén nem „profilok” döntenek, hanem emberek. „A végén nem ilyen profilok fognak szavazni, hanem emberek. Őket kell meggyőzni arról, hogy mi a tét” – mondta. Hozzátette: sokan természetesnek veszik a jelenlegi körülményeket, pedig nem volt ez mindig így. „A 2010 előtti világra valaki már nem is emlékszik. És akkor úgy van vele, hogy ami most van, az természetes, de nem az.”

A beszélgetésben szó esett a fiatalabb generációk helyzetéről is. A művésznő férje arra utalt, hogy ma más jellegű társadalmi nyomás éri a pedagógusokat és azokat a korosztályokat, amelyek nagyobb befolyással bírnak a közösségeikben. A miniszter szerint éppen ezért fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, „mennyi vesztenivalónk van”.

A találkozó végén a házigazdák biztosították támogatásukról a minisztert. „Imádkozunk, drukkolunk” – mondta a művésznő, mire Szijjártó Péter úgy reagált: „Igyekszünk megtenni mindent.”

A látogatásról készült videóhoz a miniszter a következő gondolatot fűzte: „A mi üzemanyagunk: béke, szeretet, tenni akarás.”

