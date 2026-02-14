Szijjártó Péter: A mi üzemanyagunk: béke, szeretet, tenni akarás + videó

„Jó napot kívánok, tiszteletem! Bejöhetünk?” – így kezdődött az a közvetlen hangulatú látogatás, amely során Szijjártó Péter személyesen köszöntötte a díjazott művésznőt. A vendéglátók szerényen fogadták a minisztert, aki azonnal oldotta a hangulatot: „Na, azért ne szerénykedjenek!”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A külgazdasági és külügyminiszter ezúttal Pesterzsébeten tett látogatást. A művésznő tavaly vehette át a Pesterzsébet Kultúráért Díjat, amelyhez a miniszter is gratulált.