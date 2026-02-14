Szijjártó Péter: A mi üzemanyagunk: béke, szeretet, tenni akarás + videó

Szijjártó Péter a beszélgetés során hangsúlyozta: a politikai küzdelem végén nem „profilok” döntenek, hanem emberek. „A végén nem ilyen profilok fognak szavazni, hanem emberek. Őket kell meggyőzni arról, hogy mi a tét” – mondta. Hozzátette: sokan természetesnek veszik a jelenlegi körülményeket, pedig nem volt ez mindig így. „A 2010 előtti világra valaki már nem is emlékszik. És akkor úgy van vele, hogy ami most van, az természetes, de nem az.”
A beszélgetésben szó esett a fiatalabb generációk helyzetéről is. A művésznő férje arra utalt, hogy ma más jellegű társadalmi nyomás éri a pedagógusokat és azokat a korosztályokat, amelyek nagyobb befolyással bírnak a közösségeikben. A miniszter szerint éppen ezért fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, „mennyi vesztenivalónk van”.
A találkozó végén a házigazdák biztosították támogatásukról a minisztert. „Imádkozunk, drukkolunk” – mondta a művésznő, mire Szijjártó Péter úgy reagált: „Igyekszünk megtenni mindent.”
