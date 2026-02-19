Szijjártó Péter fontos hírt közölt a Fradi-szurkolókkal

„Három konzulunk dolgozik majd a Huvepharma Arénában, Razgrad városában. A voucherbeváltási pont a vendégszektor bejáratánál lesz, ott már a kollégáimtól tudnak segítséget kérni, ha bármilyen ügyes-bajos dolguk van. A ruszei határátkelőhelyen is lesz magyar konzuli jelenlét reggeltől annak érdekében, hogy segítsük a magyar szurkolók határátlépését”– tudatta.