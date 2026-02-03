miskolci egyetemThaiföldgazdaságtudományi karBangkokSzijjártó Péter

Új nemzetközi együttműködés: thaiföldi partnerrel bővít a Miskolci Egyetem + videó

Thaiföld egyik legelismertebb egyetemével kötött együttműködési megállapodást a Miskolci Egyetem. A szándéknyilatkozat aláírása után Szijjártó Péter az egyetemistákhoz is szólt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 03. 20:47
A Miskolci Egyetem együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Thaiföld egyik vezető felsőoktatási intézményével Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
A Miskolci Egyetem együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Thaiföld egyik vezető felsőoktatási intézményével, a University of Thai Chamber of Commerce-szel Bangkokban, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében.

A szándéknyilatkozat aláírása után Szijjártó Péter az egyetemistákhoz is szólt
A szándéknyilatkozat aláírása után Szijjártó Péter az egyetemistákhoz is szólt. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

A megállapodás célja a nemzetközi hallgatói létszám növelése és a tudományos kapcsolatok bővítése. 

A program a Gazdaságtudományi Kar MBA-képzésén indul, kettős diploma rendszerben.

A Foldana cégcsoport új bangkoki irodája segíti a hallgatók toborzását és tájékoztatását, beleértve a Stipendium Hungaricum-ösztöndíjprogramot is.

Szijjártó Péter: Thaiföldről hasznot hozni a magyaroknak

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett videójában az egyetemistákhoz is szólt. 

Közölte, hogy ma egy másik kormányközi megállapodás aláírására is sor került, amely évente negyven ösztöndíjat biztosít thaiföldi hallgatóknak magyar egyetemeken, teljes egészében a magyar állam finanszírozásával.

Lapunk arról már korábban beszámolt, hogy Szijjártó Péter a Thai Kereskedelmi Kamara Egyetemén tartott előadást kedden. Kifejtette, hogy még Thaiföldről is látszik, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem egyedül a tárgyalóasztalnál lehet megoldása, ezért a felek határozottan támogatják a béke-erőfeszítéseket.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Thaiföldön (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

