Új nemzetközi együttműködés: thaiföldi partnerrel bővít a Miskolci Egyetem + videó

A Miskolci Egyetem együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Thaiföld egyik vezető felsőoktatási intézményével, a University of Thai Chamber of Commerce-szel Bangkokban, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében.
A megállapodás célja a nemzetközi hallgatói létszám növelése és a tudományos kapcsolatok bővítése.
A program a Gazdaságtudományi Kar MBA-képzésén indul, kettős diploma rendszerben.
A Foldana cégcsoport új bangkoki irodája segíti a hallgatók toborzását és tájékoztatását, beleértve a Stipendium Hungaricum-ösztöndíjprogramot is.
