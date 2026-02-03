Új nemzetközi együttműködés: thaiföldi partnerrel bővít a Miskolci Egyetem + videó

Szijjártó Péter: Thaiföldről hasznot hozni a magyaroknak

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett videójában az egyetemistákhoz is szólt.

Közölte, hogy ma egy másik kormányközi megállapodás aláírására is sor került, amely évente negyven ösztöndíjat biztosít thaiföldi hallgatóknak magyar egyetemeken, teljes egészében a magyar állam finanszírozásával.

Lapunk arról már korábban beszámolt, hogy Szijjártó Péter a Thai Kereskedelmi Kamara Egyetemén tartott előadást kedden. Kifejtette, hogy még Thaiföldről is látszik, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem egyedül a tárgyalóasztalnál lehet megoldása, ezért a felek határozottan támogatják a béke-erőfeszítéseket.

