Szijjártó PéterCsöngemunkahely

Szijjártó Péter: Százötven munkahely vált betonbiztossá a Bindernél a kormány támogatásával Csöngén

A Binder Ipari Szerkezetépítő Kft. négymilliárd forint értékű beruházást hajt végre Csöngén a kormány támogatásával, aminek nyomán százötven munkahely válik betonbiztossá a településen – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 19:58
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Erdős József Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter a Binder Ipari Szerkezetépítő Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az osztrák cég hárommilliárd forint értékben bővíti a finomlemez-megmunkálási és acélszerkezet-gyártási kapacitását, illetve fejleszti technológiai és infrastrukturális hátterét, amihez a kormány 460 millió forint támogatást nyújt, így betonbiztossá téve százötven munkahelyet. Beszédében kiemelte, hogy a beruházás tökéletesen illeszkedik a magyar nemzetgazdasági stratégiába, hiszen egyrészt az itt előállított termékek mind exportra kerülnek, másrészt pedig a cég beszállítóinak 75 százaléka magyar, ami azt jelenti, hogy a kapacitásbővítés a térség kis- és közepes vállalkozásainak is jó hír.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Aláhúzta, hogy a hazai fémipar termelési értéke tavaly megközelítette a négymilliárd forintot, ami újabb rekordot jelent. Majd arra is kitért, hogy Vas vármegye gazdasága az elmúlt tíz év során óriási fejlődésen ment keresztül, amit jól mutat, hogy az ipari termelés értéke ezen idő alatt ezermilliárd forintról 1700 milliárd forintra nőtt, miközben a munkanélküliség három százalék alá esett. Szavai szerint ez annak is köszönhető, hogy ebben az időszakban hatvannégy nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással 640 milliárd forint értékben, s ennek a nyomán négyezer új munkahely jött létre.

Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

Ilyen például az, hogy ma egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt. Ma európai összevetésben Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb munkát terhelő adókat, és bár az európai és globális energiapiac elképesztő áremelkedéseket produkált, nemcsak felépíteni, hanem megvédeni is sikerült a rezsicsökkentést

 – sorolta. Majd arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság miatt. – Minekünk továbbra is meggyőződésünk az, hogy a magyar emberek pénzének a helye Magyarországon van, és annak a magyar gazdaság fejlődését kell szolgálnia – szögezte le.

A miniszter végezetül hangsúlyozta, hogy a nagy gazdasági bravúrokban igen fontos szerepet játszottak a külföldi tulajdonú vállalatok, amelyek hazánkban fejlesztenek, itt hoznak létre munkahelyeket, elhozva a legmodernebb technológiákat. Majd rámutatott, hogy nekik is köszönhető az, hogy az utóbbi négy év a szomszédban tomboló háború ellenére a gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából.

Soha korábban annyi beruházás nem jött még létre Magyarországon, mint az elmúlt négy évben. Soha korábban ennyi gyárat Magyarországon nem építettek, és soha korábban ennyi új munkahelyet nem hoztak létre

 – mondta. – És mindezekből az egész ország profitál. Nemcsak Budapest, nemcsak az ország központi régiója, hanem az ország határközeli térségei is, nemcsak a nagyvárosok, hanem a kistelepülések is kiveszik a maguk részét ezekből a kiváló gazdasági eredményekből – tette hozzá.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu