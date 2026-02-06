Meglepő fordulat körvonalazódik az EU és Törökország között

Mivel Ankara várhatóan kulcsszerepet játszik majd a háború utáni Ukrajna jövője tekintetében, pénteken az Európai Unió bővítésért felelős biztosa, Marta Kos Törökországba utazott. Az EU évekig problémás partnerként tekintett Törökországra, mostanra azonban a jelek szerint ez az álláspont megváltozott – számolt be róla a Politico.
Ahogy az ukrajnai béketárgyalások lendületet kaptak, felértékelődött Törökország szerepe a háború utáni rend fenntartásában – különösen békefenntartóként és a Fekete-tenger térségének biztosításában – ami kritikus partnerré teszi az országot az EU számára. Brüsszel ugyanakkor óvatos, Marta Kos pénteki látogatása előtt azt nyilatkozta, hogy:
Az ukrajnai béke megváltoztatja Európa realitását, különösen a Fekete-tenger térségében. Törökország nagyon fontos partner lesz számunkra.
