Mivel Ankara várhatóan kulcsszerepet játszik majd a háború utáni Ukrajna jövője tekintetében, pénteken az Európai Unió bővítésért felelős biztosa, Marta Kos Törökországba utazott. Az EU évekig problémás partnerként tekintett Törökországra, mostanra azonban a jelek szerint ez az álláspont megváltozott – számolt be róla a Politico.

Meglepő fordulat körvonalazódik az EU és Törökország között

Fotó: AFP

Ahogy az ukrajnai béketárgyalások lendületet kaptak, felértékelődött Törökország szerepe a háború utáni rend fenntartásában – különösen békefenntartóként és a Fekete-tenger térségének biztosításában – ami kritikus partnerré teszi az országot az EU számára. Brüsszel ugyanakkor óvatos, Marta Kos pénteki látogatása előtt azt nyilatkozta, hogy: