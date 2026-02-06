TörökországUkrajnaMarta KosAnkaraEurópai Unió

Meglepő fordulat körvonalazódik az EU és Törökország között

Az ukrajnai háború rendezésének ügyében az Európai Unió ismét közeledni próbál Törökországhoz, amelyre kulcsszereplőként tekint. A folyamat részeként az uniós bővítésért felelős biztos Ankarába utazott, hogy új alapokra helyezzék a kétoldalú együttműködést. A felek egyelőre óvatosan, szimbolikus lépésekkel próbálják újjáépíteni a bizalmat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 17:55
Marta Kos és Hakan Fidan Forrás: AFP
Mivel Ankara várhatóan kulcsszerepet játszik majd a háború utáni Ukrajna jövője tekintetében, pénteken az Európai Unió bővítésért felelős biztosa, Marta Kos Törökországba utazott. Az EU évekig problémás partnerként tekintett Törökországra, mostanra azonban a jelek szerint ez az álláspont megváltozott – számolt be róla a Politico.

Fotó: AFP

Ahogy az ukrajnai béketárgyalások lendületet kaptak, felértékelődött Törökország szerepe a háború utáni rend fenntartásában – különösen békefenntartóként és a Fekete-tenger térségének biztosításában – ami kritikus partnerré teszi az országot az EU számára. Brüsszel ugyanakkor óvatos, Marta Kos pénteki látogatása előtt azt nyilatkozta, hogy: 

Az ukrajnai béke megváltoztatja Európa realitását, különösen a Fekete-tenger térségében. Törökország nagyon fontos partner lesz számunkra.

Törökország katonai nagyhatalom. A NATO második legnagyobb haderejével rendelkezik, és kulcsfontosságú stratégiai pozíciót foglal el a Földközi-tenger és a Közel-Kelet térségében.

Törökország korábban már jelezte, hogy kész békefenntartó csapatokat küldeni Ukrajnába, amennyiben megállapodás születik Ukrajna és Oroszország között, valamint vezető szerepet vállalna a Fekete-tenger biztosításában.

Az EU és Törökország kapcsolata az elmúlt évek során megromlott. Ennek helyreállítása érdekében utazott Kos Ankarába, ahol részt vesz egy, az Európai Beruházási Bank és Törökország között született megújulóenergia-projekt margóján rendezett ünnepségen. Szintén pénteken az Európai Bizottság bemutat egy tanulmányt a régiókon átívelő együttműködés előmozdításáról Törökország, Közép-Európa és a Dél-Kaukázus között. Ezek szimbolikus első lépések Ankara visszaintegrálására, de Törökország többet szeretne: 

az EU-tól egy frissített vámuniós megállapodás elérése lenne a céljuk. 

Az EU Indiával és a Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodásai versenyhátrányba hozták Törökországot. Ezek életbe lépése után Ankara kénytelen lesz vámmentes hozzáférést biztosítani az érintett országokból érkező áruknak, miközben ugyanez az előny Törökországot már nem illeti meg. Korábban Isztambul polgármestere is a vámunió frissítése mellett szólalt fel, levelében arra kérte az EU vezetését, hogy frissítsék a Törökországgal kötött vámuniós megállapodást. Ehhez az Európai Tanács jóváhagyására lenne szükség, azonban Görögország és Ciprus határozottan ellenzi a kapcsolatok szorosabbra fűzését, mielőtt Ankara nem tesz egy jóindulatú gesztust. Egy uniós tisztviselő szerint például Ciprus azt szeretné, ha Törökország engedélyezné a ciprusi hajók belépését a kikötőibe. 

A világ változik, az események felgyorsultak. A Törökország–EU-kapcsolatoknak is alkalmazkodniuk kell

 – mondta Törökország EU-nagykövete. Ahogy arról lapunk is beszámolt, októberben támogatásáról biztosította Törökország európai uniós csatlakozási törekvéseit a német kancellár, ugyanakkor megjegyezte, hogy az ország még nem teljesítette az uniós integráció minden feltételét. Ennek ellenére partnerként tekintenek az országra.

Borítókép: Marta Kos és Hakan Fidan (Fotó: AFP)

