Amerika megszakította a kapcsolatot a lengyel házelnökkel

Tom Rose az X-en közölte, hogy azonnali hatállyal megszüntetik a kapcsolatot Czarzastyval, akit komoly akadálynak tart az amerikai–lengyel kapcsolatokban. A nagykövet hangsúlyozta: nem engedik, hogy bárki ártson az Egyesült Államok és Lengyelország kapcsolatának, vagy tiszteletlenül beszéljen Donald Trumpról – számolt be a Brussels Signal.

Effective immediately, we will have no further dealings, contacts, or communications with Marshal of the Sejm Czarzasty, whose outrageous and unprovoked insults directed against President Trump @POTUS has made himself a serious impediment to our excellent relations with Prime… — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk reagálva erre, azzal vádolta Rose-t, hogy kioktatja a lengyeleket, ahelyett, hogy tiszteletet mutatna irántuk. Tusk szerint a szövetségeseknek tisztelniük kell egymást.

Roman Giertych, Tusk ügyvédje és kormánypárti képviselő ennél élesebben fogalmazott, „pimasznak” nevezte a nagykövet megjegyzéseit, és Trump Nobel-ambícióját Nero császár önmagát ünneplő törekvéseihez hasonlította.