Amerika megszakította a kapcsolatot a lengyel házelnökkel

Az Egyesült Államok lengyelországi nagykövete, Tom Rose bejelentette, hogy az amerikai nagykövetség megszakít minden kapcsolatot a lengyel parlament alsóházának, a szejmnek az elnökével, Wlodzimierz Czarzastyval. A nagykövet azzal indokolta döntését, hogy Czarzasty sértő kijelentéseket tett Donald Trump amerikai elnökre, különösen Trump Nobel-békedíjra jelölése kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 15:40
Wlodzimierz Czarzasty, a lengyel parlament elnöke (Fotó: AFP)
Czarzasty korábban kijelentette, hogy nem támogatja Trump jelölését, mert szerinte az amerikai elnök nem érdemli meg a díjat. Úgy fogalmazott, hogy Trump politikája destabilizálta az Európai Uniót, a NATO-t, az ENSZ-t és a WHO-t, valamint sérti az elvek és értékek politikáját, gyakran a nemzetközi jogot is. Azt is hangsúlyozta, hogy Lengyelország többször áldozata volt a nagyhatalmi erőpolitikának. Véleménye szerint Trump nem érdemli meg a Nobel-békedíjat.

Wlodzimierz Czarzasty korábban kijelentette, hogy nem támogatja Trump jelölését a Nobel-békedíjra (Fotó: AFP)
Wlodzimierz Czarzasty korábban kijelentette, hogy nem támogatja Trump jelölését a Nobel-békedíjra  (Fotó: AFP)

Tom Rose az X-en közölte, hogy azonnali hatállyal megszüntetik a kapcsolatot Czarzastyval, akit komoly akadálynak tart az amerikai–lengyel kapcsolatokban. A nagykövet hangsúlyozta: nem engedik, hogy bárki ártson az Egyesült Államok és Lengyelország kapcsolatának, vagy tiszteletlenül beszéljen Donald Trumpról – számolt be a Brussels Signal.

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk reagálva erre, azzal vádolta Rose-t, hogy kioktatja a lengyeleket, ahelyett, hogy tiszteletet mutatna irántuk. Tusk szerint a szövetségeseknek tisztelniük kell egymást. 

Roman Giertych, Tusk ügyvédje és kormánypárti képviselő ennél élesebben fogalmazott, „pimasznak” nevezte a nagykövet megjegyzéseit, és Trump Nobel-ambícióját Nero császár önmagát ünneplő törekvéseihez hasonlította.

Rose később visszavágott Tusknak, azt állítva, hogy üzenetét tévedésből neki küldte, és inkább Czarzastynak kellett volna címeznie, amiért aláássa az amerikai–lengyel szövetséget.

A konzervatív ellenzéki PiS és a velük szövetséges lengyel elnök, Karol Nawrocki bírálta Czarzastyt, szerintük diplomáciai szempontból kifogásolható módon járt el Lengyelország legfőbb szövetségesével szemben. PiS-es politikusok arra figyelmeztettek, hogy az ilyen ügyeknek súlyos következményei lehetnek, és csak Lengyelország ellenségeinek kedveznek.

Nawrocki hivatala azt is felvetette, hogy Czarzastynak orosz kapcsolatai lehetnek, amit Czarzasty visszautasított, és Nawrocki múltjának kivizsgálását kérte. Az elnök összehívta a Nemzetbiztonsági Tanács ülését, hogy megvitassák az ügyet, Trump Béketanácsához kapcsolódó meghívását, valamint Lengyelország szerepét az uniós SAFE védelmi programban.

Mindeközben a sajtóban egyre több találgatás jelenik meg arról, hogy az Egyesült Államok esetleges lengyelországi kormányváltást támogatna, ami tovább élezi a Tusk-kormány és a Trump-adminisztráció közötti feszültséget.

Borítókép: Wlodzimierz Czarzasty, a lengyel parlament elnöke (Fotó: AFP)

