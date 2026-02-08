ukránhadseregtámadás

Az ukrán hadsereg rakétákkal és drónokkal támadt

Az ukrán hadsereg tíz rakétával támadta szombaton a dél-oroszországi Belgorod várost, megyei székhelyet – közölte Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója, akit a TASZSZ idézett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 3:54
Ukrán katonák lőnek egy MRLS BM-21 „Grad” rakétával az orosz állások felé - képünk illusztráció Fotó: OLEG PETRASIUK Forrás: 24th Mechanized Brigade of Ukrai
A közlés szerint a támadásban két civil lakos megsebesült, egy kereskedelmi és egy infrastrukturális létesítményben, 38 autóban, három lakásban, két többlakásos társasházban és 12 családi házban károk keletkeztek – számolt be az MTI.

Ukrán katonák - képünk illusztráció Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto
Ukrán katonák Fotó: DMYTRO SMOLIENKO NurPhoto

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye orosz megszállás alatt álló részében, Burcsak településen ukrán dróntámadás ért egy családi házat, melynek következtében életét vesztette egy 65 éves nő

 – közölte Telegram-csatornáján a kormányzó, hozzáfűzve, hogy az ukrán hadsereg célirányosan intéz támadásokat polgári infrastruktúra és békés lakosok ellen. 

Egy ártatlan ember halálát okozó támadás súlyos bűncselekmény

– írta.
Borítókép: Ukrán katonák lőnek egy MRLS BM–21 „Grad” rakétával az orosz állások felé – képünk illusztráció (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

