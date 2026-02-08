Az ukrán hadsereg rakétákkal és drónokkal támadt

A közlés szerint a támadásban két civil lakos megsebesült, egy kereskedelmi és egy infrastrukturális létesítményben, 38 autóban, három lakásban, két többlakásos társasházban és 12 családi házban károk keletkeztek – számolt be az MTI.
A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye orosz megszállás alatt álló részében, Burcsak településen ukrán dróntámadás ért egy családi házat, melynek következtében életét vesztette egy 65 éves nő
– közölte Telegram-csatornáján a kormányzó, hozzáfűzve, hogy az ukrán hadsereg célirányosan intéz támadásokat polgári infrastruktúra és békés lakosok ellen.
