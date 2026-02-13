harmadik világháborúEurópafelmérés

A harmadik világháború küszöbén Európa

A nyugati országok lakossága egyre inkább úgy látja, hogy a világ egy globális háború felé sodródik – derül ki a Politico és a Public First közvélemény-kutatásából.

2026. 02. 13. 11:04
Nukleáris katasztrófa (Forrás: Youtube)
Az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban végzett felmérés szerint a válaszadók túlnyomó többsége úgy véli, hogy a világ egyre veszélyesebbé válik.

A harmadik világháború küszöbén Európa (Fotó: AFP)
A harmadik világháború küszöbén Európa (Fotó: AFP)

Az amerikai, kanadai, francia és brit megkérdezettek szerint nagyobb az esélye annak, hogy a következő öt évben kitör egy új világháború, mint annak, hogy nem

– számolt be a Politico.

Németország az egyetlen vizsgált ország, ahol összességében többen tartják valószínűtlennek egy harmadik világháború kitörését a közeljövőben.

A globális konfliktust valószínűnek tartók aránya jelentősen nőtt 2025 márciusa óta. Az Egyesült Királyságban 43 százalék véli úgy, hogy 2031-ig valószínű vagy nagyon valószínű egy új világháború, szemben a korábbi harminc százalékkal. Az Egyesült Államokban ez az arány 46 százalékra emelkedett a tavalyi 38 százalékról. A felmérés szerint az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Kanadában legalább minden harmadik válaszadó valószínűnek tartja, hogy a következő öt évben nukleáris fegyvert vetnek be egy háborúban.

A legtöbben Oroszországot tekintik a békét fenyegető legnagyobb veszélynek Európában, míg Kanadában az Egyesült Államokat látják a legnagyobb biztonsági kockázatnak.

Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban a második legnagyobb fenyegetésként az Egyesült Államokat nevezték meg, gyakrabban, mint Kínát.

A kutatás arra is rávilágít, hogy bár az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban és Kanadában a választók többsége elvben támogatja a védelmi kiadások növelését, a támogatottság jelentősen csökken, ha felmerül, hogy ezt adóemeléssel, más kiadások csökkentésével vagy nagyobb államadóssággal kellene finanszírozni. 

Franciaországban és Németországban különösen visszaesett a hajlandóság a magasabb védelmi költségvetés támogatására, ha annak konkrét pénzügyi következményei is szóba kerülnek.

Németországban a védelmi kiadások az egyik legkevésbé népszerű költségvetési területnek számítanak. A központi irányítás alá tartozó, állandó uniós hadsereg létrehozásának ötlete Németországban és Franciaországban is alacsony támogatottságot kapott. 

A felmérést február 6. és 9. között végezték, országonként több mint kétezer fő megkérdezésével.

Borítókép: Nukleáris katasztrófa (Forrás: YouTube)

