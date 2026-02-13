A harmadik világháború küszöbén Európa

Az amerikai, kanadai, francia és brit megkérdezettek szerint nagyobb az esélye annak, hogy a következő öt évben kitör egy új világháború, mint annak, hogy nem

– számolt be a Politico.

Németország az egyetlen vizsgált ország, ahol összességében többen tartják valószínűtlennek egy harmadik világháború kitörését a közeljövőben.

A globális konfliktust valószínűnek tartók aránya jelentősen nőtt 2025 márciusa óta. Az Egyesült Királyságban 43 százalék véli úgy, hogy 2031-ig valószínű vagy nagyon valószínű egy új világháború, szemben a korábbi harminc százalékkal. Az Egyesült Államokban ez az arány 46 százalékra emelkedett a tavalyi 38 százalékról. A felmérés szerint az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Kanadában legalább minden harmadik válaszadó valószínűnek tartja, hogy a következő öt évben nukleáris fegyvert vetnek be egy háborúban.

A legtöbben Oroszországot tekintik a békét fenyegető legnagyobb veszélynek Európában, míg Kanadában az Egyesült Államokat látják a legnagyobb biztonsági kockázatnak.

Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban a második legnagyobb fenyegetésként az Egyesült Államokat nevezték meg, gyakrabban, mint Kínát.