Az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban végzett felmérés szerint a válaszadók túlnyomó többsége úgy véli, hogy a világ egyre veszélyesebbé válik.
A harmadik világháború küszöbén Európa
A nyugati országok lakossága egyre inkább úgy látja, hogy a világ egy globális háború felé sodródik – derül ki a Politico és a Public First közvélemény-kutatásából.
Az amerikai, kanadai, francia és brit megkérdezettek szerint nagyobb az esélye annak, hogy a következő öt évben kitör egy új világháború, mint annak, hogy nem
– számolt be a Politico.
Németország az egyetlen vizsgált ország, ahol összességében többen tartják valószínűtlennek egy harmadik világháború kitörését a közeljövőben.
A globális konfliktust valószínűnek tartók aránya jelentősen nőtt 2025 márciusa óta. Az Egyesült Királyságban 43 százalék véli úgy, hogy 2031-ig valószínű vagy nagyon valószínű egy új világháború, szemben a korábbi harminc százalékkal. Az Egyesült Államokban ez az arány 46 százalékra emelkedett a tavalyi 38 százalékról. A felmérés szerint az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Kanadában legalább minden harmadik válaszadó valószínűnek tartja, hogy a következő öt évben nukleáris fegyvert vetnek be egy háborúban.
A legtöbben Oroszországot tekintik a békét fenyegető legnagyobb veszélynek Európában, míg Kanadában az Egyesült Államokat látják a legnagyobb biztonsági kockázatnak.
Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban a második legnagyobb fenyegetésként az Egyesült Államokat nevezték meg, gyakrabban, mint Kínát.
A kutatás arra is rávilágít, hogy bár az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban és Kanadában a választók többsége elvben támogatja a védelmi kiadások növelését, a támogatottság jelentősen csökken, ha felmerül, hogy ezt adóemeléssel, más kiadások csökkentésével vagy nagyobb államadóssággal kellene finanszírozni.
Franciaországban és Németországban különösen visszaesett a hajlandóság a magasabb védelmi költségvetés támogatására, ha annak konkrét pénzügyi következményei is szóba kerülnek.
Németországban a védelmi kiadások az egyik legkevésbé népszerű költségvetési területnek számítanak. A központi irányítás alá tartozó, állandó uniós hadsereg létrehozásának ötlete Németországban és Franciaországban is alacsony támogatottságot kapott.
A felmérést február 6. és 9. között végezték, országonként több mint kétezer fő megkérdezésével.
Borítókép: Nukleáris katasztrófa (Forrás: YouTube)
