Donald Trump: az Egyesült Államok elsüllyesztette Irán kilenc hadihajóját

Az Egyesült Államok elsüllyesztette Irán kilenc hadihajóját és nagyrészt megsemmisítette a haditengerészet főhadiszállását – közölte vasárnap Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán. Az amerikaiak szerint Irán megtorló csapásai során civil létesítményeket is támadott.

Munkatársunktól
2026. 03. 01. 20:43
Illusztráció
„Éppen most értesítettek arról, hogy megsemmisítettük, illetve elsüllyesztettük az iráni haditengerészet kilenc hajóját, amelyek közül néhány viszonylag nagy és fontos volt. Megyünk a többi után is, hamarosan azok is a tenger fenekén lesznek! Egy másik támadásban nagyrészt megsemmisítettük a haditengerészeti főhadiszállásukat” – ismertette az amerikai elnök.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint kizárólag az Egyesült Államok támaszpontjait és létesítményeit támadják a Perzsa-öböl menti országokban
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint kizárólag az Egyesült Államok támaszpontjait és létesítményeit támadják a Perzsa-öböl menti országokban

Egy korábbi bejegyzésében Trump óva intette Iránt attól, hogy válaszcsapásokat mérjen. 

Irán éppen azt nyilatkozta, hogy ma nagyon keményen fognak csapást mérni, keményebben, mint eddig valaha. Jobb ha nem teszik, mert ha mégis, akkor sosem látott erővel fogunk lesújtani rájuk

– figyelmeztetett Trump.

Az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnap arról számolt be, hogy B-2 típusú lopakodó nehézbombázók mértek csapást 2000 font súlyú bombákkal az iráni rakétalétesítményekre. A CENTCOM mindemellett azzal vádolta a teheráni vezetést, hogy megtorló csapásai során civil létesítményeket is támadott a térség országaiban, így repülőtereket, hoteleket, egy olajfinomítót, és lakókörzeteket. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az al-Dzsazíra hírtelevíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy kizárólag az Egyesült Államok támaszpontjait és létesítményeit támadják a Perzsa-öböl menti országokban.

Illusztráció

