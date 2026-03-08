elnökHonvédsztárcsapattornaSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: A Paris Saint-Germain és a Szpartak Moszkva is részt vesz a Honvéd ünnepi utánpótlástornáján + videó

Európai sztárcsapatok részvételével nemzetközi U15-ös tornát rendez a Budapest Honvéd FC – közölte a klub Facebook-oldalán Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 18:38
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
A Budapest Honvéd akadémiája az egyik legjobb Magyarországon, ezt mutatják az utánpótláscsapataink eredményei, az a tény, hogy hány fiatal áll Feczkó Tamás szakvezető rendelkezésére. Kiváló szakemberek dolgoznak akadémiánkon, és ennek komoly nemzetközi jelét is adjuk – mondta az elnök a közösségi oldalon látható videóban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség

Hozzátette, óriási megtiszteltetés számukra, hogy egy fantasztikus nemzetközi tornát rendezhetnek az akadémián, a 15 évesek korosztályában. 

Március 12. és 15. között vendégük lesz a Paris Saint-Germain, az Atalanta, a Szpartak Moszkva, a Maribor és az Elche korosztályos csapata.

Ha valaki szeretne látni jó utánpótlásfocit, azt, hogy a sztárcsapatoknál milyen fiatalokat nevelnek, az látogasson ki a Magyar Futball Akadémiára, illetve a Bozsik Arénába, és nézze meg, hogy Európa topcsapataival játszhatnak a fiataljaink

 – mondta Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

