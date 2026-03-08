A Budapest Honvéd akadémiája az egyik legjobb Magyarországon, ezt mutatják az utánpótláscsapataink eredményei, az a tény, hogy hány fiatal áll Feczkó Tamás szakvezető rendelkezésére. Kiváló szakemberek dolgoznak akadémiánkon, és ennek komoly nemzetközi jelét is adjuk – mondta az elnök a közösségi oldalon látható videóban.
Szijjártó Péter: A Paris Saint-Germain és a Szpartak Moszkva is részt vesz a Honvéd ünnepi utánpótlástornáján + videó
Európai sztárcsapatok részvételével nemzetközi U15-ös tornát rendez a Budapest Honvéd FC – közölte a klub Facebook-oldalán Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke.
Hozzátette, óriási megtiszteltetés számukra, hogy egy fantasztikus nemzetközi tornát rendezhetnek az akadémián, a 15 évesek korosztályában.
Március 12. és 15. között vendégük lesz a Paris Saint-Germain, az Atalanta, a Szpartak Moszkva, a Maribor és az Elche korosztályos csapata.
Ha valaki szeretne látni jó utánpótlásfocit, azt, hogy a sztárcsapatoknál milyen fiatalokat nevelnek, az látogasson ki a Magyar Futball Akadémiára, illetve a Bozsik Arénába, és nézze meg, hogy Európa topcsapataival játszhatnak a fiataljaink
– mondta Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke (Fotó: AFP)
Az orosz nagykövetség nyílt levélben reagált a magyar ellenzék álhírére
Hamis információkat tartalmaznak azok az állítások, amelyek az orosz beavatkozásról szólnak a magyar választási kampány kapcsán.
Csak ígéretet kaptak az ukránok, F–16-ost nem
Évekbe telhet, mire megkapja a leselejtezett belga gépeket az ukrán légierő.
Lavrov: Ideje összehívni a nagyhatalmak csúcstalálkozóját
A moszkvai vezetés úgy véli, a jelenlegi nemzetközi helyzetben a nagyhatalmaknak közösen kellene meghatározniuk a globális rend jövőjét.
Iráni koronaherceg: Összeomlóban a rendszer, az emberek készen állnak a változásra
Irán jövőjéről az iráni népnek kell döntenie – hangsúlyozta Reza Pahlavi.
