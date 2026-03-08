Labdarúgó NB IMTKNebojsa VignjevicsDVTK

Nebojsa Vignjevics nem tudott csodát tenni, a szakadék szélén maradt az MTK is

Az MTK Budapest 1-1-es döntetlent játszott a Diósgyőrrel a labdarúgó NB I 25. fordulójában, így megőrizte a bennmaradást érő 10. pozícióját a már kiesőhelyen álló riválisával szemben. A vendégek kispadján debütált a pénteken kinevezett Nebojsa Vignjevics vezetőedző. Lamin Colley büntetőjét kivédte Hegyi Krisztián, ám a DVTK gambiai támadója szép gólt fejelt a 37. percben. A második félidőben is aktívabb volt a vendégcsapat, mégis az MTK szerzett gólt az éppen csak beállt Átrok Zalán révén. A döntetlen egyik csapatnak sem jó eredmény.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 08. 15:21
Nebojsa Vignjevics Budapest, 2023. augusztus 12. Nebojsa Vignjevic, az újpesti csapat szerb vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 3. fordulójában játszott Újpest FC - Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2023. augusztus 12-én. MTI/Ko
Nebojsa Vignjevics kulcsmeccsen debütált a DVTK kispadján Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hiába van még hátra nyolc forduló a labdarúgó NB I 2025–2026-os idényéből, kulcsfontosságú mérkőzést rendeztek a bennmaradás szempontjából az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Főképp akkor lehetett volna sorsdöntőnek titulálni a találkozót, ha valamelyik fél be tudta volna gyűjteni a három pontot. A kiesőhelyen álló DVTK – a korábban az Újpestet és a Honvédot dirigáló – Nebojsa Vignjevics személyében új edzővel „erősített” az egy pozícióval, két ponttal előtte lévő fővárosiak elleni kiesési rangadóra. 

Nebojsa Vignjevics
Lamin Colley (elöl) szerezte a Nebojsa Vignjevics-éra első gólját a DVTK-ban Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Nebojsa Vignjevics megszervezte

Gyorsan érződött a Nebojsa Vignjevics-hatás, legalábbis alig több mint három perc alatt büntetőt harcolt ki a Diósgyőr, ám a Felcsútról érkezett kölcsöncsatár, Lamin Colley lövését szögletre ütötte az irányt eltaláló Hegyi Krisztián. Az MTK Angliából, a West Ham Unitedtől kölcsönvett kapusának akadt még néhány védenivalója az első félidőben, a szórványos lövések azonban nem jelentettek komolyabb veszélyt. A Pinezits Máté irányította házigazda is tüsténkedett Karlo Sentic kapuja előtt, de a horvátnak nem kellett nagyot mentenie. 

A 37. percben csak megszületett az első gól, a DVTK szerezte: Bokros adott be viszonylag zavartalanul balról, Colley magasra ugorva szépen fejelt a bal sarokba, Hegyi hiába nyújtózott (0-1). A gambiai csatár a harmadik bajnoki, összességében az ötödik találatát érte el diósgyőri mezben.

Válaszul Bognár István vállalt el egy 30 méteres szabadrúgást, kevéssel tévesztette el a vendégek kapuját. 

Bejött Pinezits cseréje

Ahhoz képest, hogy a két csapat előző két NB I-es találkozóján összesen 9 gól született (5-0 az MTK javára, majd 4-0 a DVTK-nak), ezúttal inkább D-vitaminban volt gazdag a meccs a tavaszi napsütés miatt. Előnye birtokában sem állt vissza Nebojsa Vignjevics együttese, amelynek fellépéseit Vladimir Radenkovics távozása ellenére bojkottálnak a DVTK ultrái. A borsodiak hozzáállására nem lehetett panasz, ezt díjazta is a maroknyi vendégszurkoló. Colley lábában volt a második gól, Beriashvili bravúros becsúszással mentett. 

A Diósgyőr az előző 12 idegenbeli fellépésén egyszer sem úszta meg kapott gól nélkül – ezúttal sem. A 70. percben Sentic középre ütött ki egy baloldali beadást, a Pinezits Máté által éppen becserélt Átrok Zalán érkezett, közelről a jobb sarokba helyezett (0-1). 

A 20 éves támadó találata után nyílttá vált a játék, az MTK szerencsével úszta meg, hogy újra hátrányba kerüljön. Pető Milán megpattanó lövése a kapufán csattant, Hegyi bravúrral akadályozta meg, hogy bepattanjon. A hazaiaknak is megvolt a nagy helyzetük, Sentic védte Kerezsi éles szögből érkező próbálkozását. 

Az MTK Budapest 1-1-es döntetlent játszott a Diósgyőrrel a labdarúgó NB I 25. fordulójában, így megőrizte a bennmaradást érő pozícióját a már kiesőhelyen álló riválisával szemben. A fővárosi csapat a legutóbbi 12 bajnoki mérkőzéséből egyet tudott megnyerni, hetet elveszített. A DVTK kilenc NB I-es meccsén ugyancsak egyszer szerezte meg a három pontot, és maradt a 11., kieső helyen a tabellán.

NB I, 25. forduló

péntek:

Kisvárda–Puskás Akadémia 1-0 (1-0), Kisvárda, Várkerti Stadion, 1783 néző, jv.: Bogár, gólszerző: Nagy Zs. (16., öngól)

szombat:

Zalaegerszeg–ETO FC 2-1 (1-1), Zalaegerszeg, 5021 néző, jv.: Karakó, gólszerző: Joao Victor (6.), Maxsuell (83.) illetve Gavrics (45+4.)

Újpest–Paks 0-0, Szusza Ferenc Stadion, 5117 néző, jv.: Rúsz, kiállítva: Fiola (Újpest)

vasárnap:

MTK Budapest–Diósgyőri VTK 1-1 (0-1), Új Hidegkuti Stadion, jv.: Bognár, gólszerzők: Colley (37.), illetve Ártok (70.)

Kazincbarcika–Debreceni VSC, Miskolc 17.45 (M4 Sport+)

Nyíregyháza–Ferencváros 18.30 (M4 Sport)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

