Nebojsa Vignjevics nem tudott csodát tenni, a szakadék szélén maradt az MTK is

Hiába van még hátra nyolc forduló a labdarúgó NB I 2025–2026-os idényéből, kulcsfontosságú mérkőzést rendeztek a bennmaradás szempontjából az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Főképp akkor lehetett volna sorsdöntőnek titulálni a találkozót, ha valamelyik fél be tudta volna gyűjteni a három pontot. A kiesőhelyen álló DVTK – a korábban az Újpestet és a Honvédot dirigáló – Nebojsa Vignjevics személyében új edzővel „erősített” az egy pozícióval, két ponttal előtte lévő fővárosiak elleni kiesési rangadóra.

Lamin Colley (elöl) szerezte a Nebojsa Vignjevics-éra első gólját a DVTK-ban Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Nebojsa Vignjevics megszervezte

Gyorsan érződött a Nebojsa Vignjevics-hatás, legalábbis alig több mint három perc alatt büntetőt harcolt ki a Diósgyőr, ám a Felcsútról érkezett kölcsöncsatár, Lamin Colley lövését szögletre ütötte az irányt eltaláló Hegyi Krisztián. Az MTK Angliából, a West Ham Unitedtől kölcsönvett kapusának akadt még néhány védenivalója az első félidőben, a szórványos lövések azonban nem jelentettek komolyabb veszélyt. A Pinezits Máté irányította házigazda is tüsténkedett Karlo Sentic kapuja előtt, de a horvátnak nem kellett nagyot mentenie.

A 37. percben csak megszületett az első gól, a DVTK szerezte: Bokros adott be viszonylag zavartalanul balról, Colley magasra ugorva szépen fejelt a bal sarokba, Hegyi hiába nyújtózott (0-1). A gambiai csatár a harmadik bajnoki, összességében az ötödik találatát érte el diósgyőri mezben.

Válaszul Bognár István vállalt el egy 30 méteres szabadrúgást, kevéssel tévesztette el a vendégek kapuját.

Bejött Pinezits cseréje

Ahhoz képest, hogy a két csapat előző két NB I-es találkozóján összesen 9 gól született (5-0 az MTK javára, majd 4-0 a DVTK-nak), ezúttal inkább D-vitaminban volt gazdag a meccs a tavaszi napsütés miatt. Előnye birtokában sem állt vissza Nebojsa Vignjevics együttese, amelynek fellépéseit Vladimir Radenkovics távozása ellenére bojkottálnak a DVTK ultrái. A borsodiak hozzáállására nem lehetett panasz, ezt díjazta is a maroknyi vendégszurkoló. Colley lábában volt a második gól, Beriashvili bravúros becsúszással mentett.

A Diósgyőr az előző 12 idegenbeli fellépésén egyszer sem úszta meg kapott gól nélkül – ezúttal sem. A 70. percben Sentic középre ütött ki egy baloldali beadást, a Pinezits Máté által éppen becserélt Átrok Zalán érkezett, közelről a jobb sarokba helyezett (0-1).

A 20 éves támadó találata után nyílttá vált a játék, az MTK szerencsével úszta meg, hogy újra hátrányba kerüljön. Pető Milán megpattanó lövése a kapufán csattant, Hegyi bravúrral akadályozta meg, hogy bepattanjon. A hazaiaknak is megvolt a nagy helyzetük, Sentic védte Kerezsi éles szögből érkező próbálkozását.