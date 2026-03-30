Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem fog támadást kezdeményezni Oroszország energiaszektora ellen. Hozzátette, hogy több partnerország is arra kérte, mérsékelje az orosz energetikai célpontok elleni támadásokat. A Reuters számításai szerint Oroszország olajexport-kapacitásának legalább 40 százaléka esett ki az ukrán támadások, az orosz kikötők elleni akciók, és az európai tartályhajók feltartóztatása miatt. Február vége óta egy újabb, az olajpiacot érintő konfliktus is zajlik – az amerikai–izraeli hadműveletek Irán ellen.
Könyörög a Nyugat Zelenszkijnek: állítsa le a támadásokat
Zelenszkij jelezte: Ukrajna nem kezdeményez támadásokat az orosz energiaszektor ellen, mivel több partnerország is visszafogásra kérte Kijevet. Ukrajna továbbra is nyitott egy, az energiaszektort érintő megállapodásra Oroszországgal, amennyiben Moszkva is kész erre – közölte Volodimir Zelenszkij elnök újságírói kérdésekre válaszolva az elnöki hivatal online felületén.
A közelmúltban, egy ilyen súlyos globális energiaválság után több partnerünktől is kaptunk jelzéseket arra vonatkozóan, hogy mérsékeljük az Oroszországi Föderáció energiaszektora elleni válaszlépéseinket
– mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy Ukrajna bármilyen tűzszünetre kész, ha Oroszország is hasonlóan jár el.
Teljes tűzszünet. Energiaügyi tűzszünet. Élelmiszer-biztonsági és energiaügyi tűzszünet, amely a tengert és a légteret is érinti. Teljes tűzszünet – nincsenek rakéták és drónok. Nincsenek támadások az infrastruktúra ellen. Mindezt javasoltuk. És nyitottak vagyunk rá
– tette hozzá.
Január 29-én Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy arra kérte Vlagyimir Putyint, a hideghullám miatt egy hétre függessze fel az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat, és Putyin ebbe beleegyezett. Dmitrij Peszkov azt közölte, hogy az orosz elnök február 1-jéig elfogadta az energiaszektort érintő tűzszünetet.
Február 3-án éjjel Oroszország újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, drónokkal, cirkálórakétákkal és ballisztikus rakétákkal. A célpontok között hőerőművek és kombinált hő- és villamosenergia-termelő létesítmények is voltak.
Trump ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy Putyin betartotta az energiaszektorra vonatkozó ígéretét.
Borítókép: Rob Jetten miniszterelnök találkozik Volodimir Zelenszkijjel (Fotó: AFP)
