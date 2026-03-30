Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Könyörög a Nyugat Zelenszkijnek: állítsa le a támadásokat

Zelenszkij jelezte: Ukrajna nem kezdeményez támadásokat az orosz energiaszektor ellen, mivel több partnerország is visszafogásra kérte Kijevet. Ukrajna továbbra is nyitott egy, az energiaszektort érintő megállapodásra Oroszországgal, amennyiben Moszkva is kész erre – közölte Volodimir Zelenszkij elnök újságírói kérdésekre válaszolva az elnöki hivatal online felületén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 18:20
Rob Jetten miniszterelnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem fog támadást kezdeményezni Oroszország energiaszektora ellen. Hozzátette, hogy több partnerország is arra kérte, mérsékelje az orosz energetikai célpontok elleni támadásokat. A Reuters számításai szerint Oroszország olajexport-kapacitásának legalább 40 százaléka esett ki az ukrán támadások, az orosz kikötők elleni akciók, és az európai tartályhajók feltartóztatása miatt. Február vége óta egy újabb, az olajpiacot érintő konfliktus is zajlik – az amerikai–izraeli hadműveletek Irán ellen. 

Zelenszkij nyitott az Oroszországgal való megállapodásra (Fotó: AFP)

A közelmúltban, egy ilyen súlyos globális energiaválság után több partnerünktől is kaptunk jelzéseket arra vonatkozóan, hogy mérsékeljük az Oroszországi Föderáció energiaszektora elleni válaszlépéseinket

 – mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy Ukrajna bármilyen tűzszünetre kész, ha Oroszország is hasonlóan jár el.

Teljes tűzszünet. Energiaügyi tűzszünet. Élelmiszer-biztonsági és energiaügyi tűzszünet, amely a tengert és a légteret is érinti. Teljes tűzszünet – nincsenek rakéták és drónok. Nincsenek támadások az infrastruktúra ellen. Mindezt javasoltuk. És nyitottak vagyunk rá

– tette hozzá.

Január 29-én Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy arra kérte Vlagyimir Putyint, a hideghullám miatt egy hétre függessze fel az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat, és Putyin ebbe beleegyezett. Dmitrij Peszkov azt közölte, hogy az orosz elnök február 1-jéig elfogadta az energiaszektort érintő tűzszünetet.

Február 3-án éjjel Oroszország újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, drónokkal, cirkálórakétákkal és ballisztikus rakétákkal. A célpontok között hőerőművek és kombinált hő- és villamosenergia-termelő létesítmények is voltak.

Trump ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy Putyin betartotta az energiaszektorra vonatkozó ígéretét.

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu