Kedden Magyarországra látogat J. D. Vance amerikai alelnök – jelentette be Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön. J. D. Vance érkezése a választások előtt erős üzenetet hordoz, hiszen a Trump-adminisztráció – és személyesen Donald Trump elnök is – már több alkalommal feltétel nélküli támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. A látogatás során az alelnök Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd a miniszterelnökkel beszédet mondanak a magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban.
Veszélybe került a Török Áramlat, Magyarországra látogat az amerikai alelnök
Kedden Magyarországra látogat J. D. Vance amerikai alelnök. A szerb hatóságok egy, a Török Áramlat gázvezetéket célzó terrortámadást hiúsítottak meg. Orbán Viktor miniszterelnök súlyos energiaválságra figyelmeztetett – íme a hét legfontosabb külpolitikai hírei.
Vasárnap a szerb hatóságok meghiúsítottak egy, a Török Áramlat gázvezetéket célzó szabotázskísérletet. A magyar határ közelében, Magyarkanizsa térségében robbanóanyagokat találtak, amelyeket két hátizsákban helyeztek el. Alekszandr Vucsics szerb elnök szerint ha a támadás sikerrel jár, Magyarország és a térség jelentős része gázellátás nélkül maradhatott volna. A nyomozás során felmerült, hogy a szabotázsakcióhoz egy migránscsoporthoz köthető személyt is felhasználhattak. Az elmúlt időszak eseményei egyértelműen azt mutatják: támadások sorozata éri Magyarország energiabiztonságát, amelyek egyben a szuverenitás ellen is irányulnak – reagált a merényletkísérletre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
További Külföld híreink
Európa egyre súlyosabb energiaválság felé sodródik – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint „soha nem látott pénzügyi és energetikai válság dörömböl Európa ajtaján”, amelyet a háborús konfliktusok és a brüsszeli döntések egyaránt súlyosbítanak. A kormányfő hangsúlyozta: az energiahiány és az árak emelkedése az egész kontinens gazdaságát veszélyezteti.
További Külföld híreink
Húsvéthétfőn Orbán Viktor Kiskundorozsmára utazott. A miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.
További Külföld híreink
Tovább nyomulnak előre az orosz erők Ukrajnában. Az orosz védelmi minisztérium szerint többek között katonai repülőterekre, drónösszeszerelő műhelyekre, valamint az ukrán fegyveres erők energia- és üzemanyag-ellátását biztosító létesítményekre is mért légi, drón- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg az elmúlt napokban. Az ukránok ugyanakkor a nyugati szövetségeseik kérése ellenére továbbra is támadják az orosz olajipari létesítményeket.
További Külföld híreink
Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: Getty Images via AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!