Veszélybe került a Török Áramlat, Magyarországra látogat az amerikai alelnök

Kedden Magyarországra látogat J. D. Vance amerikai alelnök. A szerb hatóságok egy, a Török Áramlat gázvezetéket célzó terrortámadást hiúsítottak meg. Orbán Viktor miniszterelnök súlyos energiaválságra figyelmeztetett – íme a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 04. 06. 23:52
J. D. Vance amerikai alelnök Fotó: Getty Images via AFP
Kedden Magyarországra látogat J. D. Vance amerikai alelnök – jelentette be Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön. J. D. Vance érkezése a választások előtt erős üzenetet hordoz, hiszen a Trump-adminisztráció – és személyesen Donald Trump elnök is – már több alkalommal feltétel nélküli támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. A látogatás során az alelnök Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd a miniszterelnökkel beszédet mondanak a magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomásnál 2026. április 6-án
Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomásnál 2026. április 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Vasárnap a szerb hatóságok meghiúsítottak egy, a Török Áramlat gázvezetéket célzó szabotázskísérletet. A magyar határ közelében, Magyarkanizsa térségében robbanóanyagokat találtak, amelyeket két hátizsákban helyeztek el. Alekszandr Vucsics szerb elnök szerint ha a támadás sikerrel jár, Magyarország és a térség jelentős része gázellátás nélkül maradhatott volna. A nyomozás során felmerült, hogy a szabotázsakcióhoz egy migránscsoporthoz köthető személyt is felhasználhattak. Az elmúlt időszak eseményei egyértelműen azt mutatják: támadások sorozata éri Magyarország energiabiztonságát, amelyek egyben a szuverenitás ellen is irányulnak – reagált a merényletkísérletre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Európa egyre súlyosabb energiaválság felé sodródik – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint „soha nem látott pénzügyi és energetikai válság dörömböl Európa ajtaján”, amelyet a háborús konfliktusok és a brüsszeli döntések egyaránt súlyosbítanak. A kormányfő hangsúlyozta: az energiahiány és az árak emelkedése az egész kontinens gazdaságát veszélyezteti.

Húsvéthétfőn Orbán Viktor Kiskundorozsmára utazott. A miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.

Tovább nyomulnak előre az orosz erők Ukrajnában. Az orosz védelmi minisztérium szerint többek között katonai repülőterekre, drónösszeszerelő műhelyekre, valamint az ukrán fegyveres erők energia- és üzemanyag-ellátását biztosító létesítményekre is mért légi, drón- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg az elmúlt napokban. Az ukránok ugyanakkor a nyugati szövetségeseik kérése ellenére továbbra is támadják az orosz olajipari létesítményeket.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Nem értem…

Bayer Zsolt avatarja

Összeállt egy rakás volt szoci, és nyílt levélben kérik a még nem visszalépett nem tiszás jelölteket, hogy haladéktalanul lépjenek vissza.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
