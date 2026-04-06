Veszélybe került a Török Áramlat, Magyarországra látogat az amerikai alelnök

Vasárnap a szerb hatóságok meghiúsítottak egy, a Török Áramlat gázvezetéket célzó szabotázskísérletet. A magyar határ közelében, Magyarkanizsa térségében robbanóanyagokat találtak, amelyeket két hátizsákban helyeztek el. Alekszandr Vucsics szerb elnök szerint ha a támadás sikerrel jár, Magyarország és a térség jelentős része gázellátás nélkül maradhatott volna. A nyomozás során felmerült, hogy a szabotázsakcióhoz egy migránscsoporthoz köthető személyt is felhasználhattak. Az elmúlt időszak eseményei egyértelműen azt mutatják: támadások sorozata éri Magyarország energiabiztonságát, amelyek egyben a szuverenitás ellen is irányulnak – reagált a merényletkísérletre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.