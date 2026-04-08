Rendkívüli

Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán ViktorVanceVálasztás 2026fenyegetésMCCVolodimir Zelenszkij

Vance: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához + videó

J. D. Vance amerikai alelnök botrányosnak és elfogadhatatlannak nevezi az ukrán elnök kijelentését. „Szinte el sem tudtam hinni, hogy igaz, de az. Botrány” – mondta az amerikai alelnök.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 13:33
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és J.D. Vance amerikai alelnök (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort. A magyarországi látogatáson tartózkodó J. D. Vance élesen reagált az ukrán elnök szavaira. Mint arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően korábban arról beszélt, hogy reméli: az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

J. D. Vance amerikai alelnök Fotó: JONATHAN ERNST

Az amerikai alelnök a felvételen arról beszél, hogy először nem is akarta elhinni a történteket.

„Nem is tudtam arról, hogy Zelenszkij azt mondta volna, hogy magánhadsereget küld a miniszterelnök rezidenciájához egészen tegnapig. Ezt Orbán Viktor mondta nekem, és utána is néztem” – fogalmazott Vance.

Hozzátette: „Szinte el sem tudtam hinni, hogy igaz, de az. Teljesen botrányos. Soha nem fordulhat elő, hogy egy külföldi kormányfő vagy államfő megfenyegesse egy szövetséges ország kormányfőjét. Ez képtelenség, elfogadhatatlan.”

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)

add-square J.D. Vance magyarországi látogatása

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
