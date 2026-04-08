Vance: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához + videó

Az amerikai alelnök a felvételen arról beszél, hogy először nem is akarta elhinni a történteket.

„Nem is tudtam arról, hogy Zelenszkij azt mondta volna, hogy magánhadsereget küld a miniszterelnök rezidenciájához egészen tegnapig. Ezt Orbán Viktor mondta nekem, és utána is néztem” – fogalmazott Vance.

Hozzátette: „Szinte el sem tudtam hinni, hogy igaz, de az. Teljesen botrányos. Soha nem fordulhat elő, hogy egy külföldi kormányfő vagy államfő megfenyegesse egy szövetséges ország kormányfőjét. Ez képtelenség, elfogadhatatlan.”