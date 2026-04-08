Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort. A magyarországi látogatáson tartózkodó J. D. Vance élesen reagált az ukrán elnök szavaira. Mint arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően korábban arról beszélt, hogy reméli: az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.
Vance: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához + videó
J. D. Vance amerikai alelnök botrányosnak és elfogadhatatlannak nevezi az ukrán elnök kijelentését. „Szinte el sem tudtam hinni, hogy igaz, de az. Botrány” – mondta az amerikai alelnök.
Az amerikai alelnök a felvételen arról beszél, hogy először nem is akarta elhinni a történteket.
„Nem is tudtam arról, hogy Zelenszkij azt mondta volna, hogy magánhadsereget küld a miniszterelnök rezidenciájához egészen tegnapig. Ezt Orbán Viktor mondta nekem, és utána is néztem” – fogalmazott Vance.
Hozzátette: „Szinte el sem tudtam hinni, hogy igaz, de az. Teljesen botrányos. Soha nem fordulhat elő, hogy egy külföldi kormányfő vagy államfő megfenyegesse egy szövetséges ország kormányfőjét. Ez képtelenség, elfogadhatatlan.”
Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)
