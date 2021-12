A My Land Franciaországot is meghódítja

Újabb nemzetközi turnéra indul a Recirquel, amely egyik legsikeresebb produkciójával, a My Landdel két és fél év után tér vissza Franciaországba – közölte lapunkkal a társulat. Mint írják, az elmúlt években több ízben is komoly szakmai és közönségsikert aratott a Recirquel az újcirkusz hazájában, 2015-ben a francia főváros adott otthont a Párizs éjjel című előadásnak, melyet Jean Paul Gaultier divattervező az általa valaha látott egyik legjobb cirkuszi produkcióként aposztrofált. A My Land pedig 2019-ben az egyik legjelentősebb francia kulturális fesztivál, a Festival OFF d’Avignon közönségét nyűgözte le. A Vági Bence rendezte alkotásról a francia kritikusok is elismerően írtak, a „homok isteneiként” és a „porond Apollónjaiként” hivatkoztak a társulat artistáira, akik szerintük újraértelmezik az előadó-művészeti műfajokat.

A fesztiválon aratott sikernek köszönhető, hogy a francia Nemzeti Színházak Szövetsége az ország több tucatnyi vidéki színházát érintő előadássorozatra hívta meg a Recirquelt. A társulat az öt hónapos turné során bejárja egész Franciaországot, november és március között negyvenhárom helyszínen összesen negyvenhét alkalommal mutatják be a My Landet. A maratoni turné során a művészek és a stáb mintegy száz órát, összesen több mint 21 ezer kilométert utaznak az országban.

Ez a leghosszabb és a legtöbb helyszínen játszó turné a Recirquel történetében, ami sok hónapos szervezést és komoly logisztikát igényelt

– mondta Vági Bence. A Recirquel alapító-művészeti vezetője hozzátette: sok országban megfordultak már, de a franciaországi meghívás különleges ezek között is.

Nagyon nagy szó, hogy több hónapon át, ráadásul az ország legkülönbözőbb pontjain láthat egy magyar kulturális produkciót a francia közönség

– hangsúlyozta. A fellépéseknek otthont adó városi nemzeti színházak a kamaraszínpadi mérettől az operaházig terjednek, összesen húszezernél is több néző láthatja majd az előadásokat Franciaország-szerte.

A 2018-ban debütált My Land az emberiség gyökereit kutatva, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba. Az előadás a műfajok közti határokat lebontva egyszerre idézi a kortárs tánctársulatokra jellemző technikai tudást és látványt, valamint a kelet-európai artistaművészet lenyűgöző energiáit. Vági Bence hét, zsánerszámában nemzetközileg is kimagasló ukrán artistát hívott meg, és az ő személyes élettörténetüket – hagyományokat, szabadságot és szerelmet – kutatva hozták létre a produkciót, amely azért is különleges, mert a művészek földdel borított színpadról emelkednek fel, középpontba állítva kapcsolatukat saját szülőföldjükkel.

A My Land a társulat egyik legsikeresebb produkciója, amely a bemutatója óta számos országban és színházban megfordult teltházas előadásokkal, köztük az Edinburgh Fringe-en, ahol a fesztiválkritikusok négyezer program közül a legjobbnak ítélték.

Borítókép: Jelenet a My Land című előadásból (Fotó: Pályi Zsófia)