Négy helyszínen és négy kiállításmegnyitón ünnepelték a képzőművészetet Szolnokon

Zsúfolásig megtelt szombat délben a felújított és kibővített Szolnoki Művésztelep Kert Galériája, ahol Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas festőművész és Ulrich Gábor Balázs Béla-díjas mozgóképművész, képzőművész ­Face2Face című kiállításának megnyitójára várták az érdeklődőket. A művésztelep autóbuszt is indított Budapestről a rendezvényre, amelynek ez a tárlat csak a nyitóeseménye volt, hiszen három másik követte három különböző helyszínen. A megjelentek köszöntéséig a képzőművész-utánpótlást biztosító Szolnoki Vizuális Iskola installációt épített a művésztelep kertjében Pilinszky János születésének 100. évfordulója alkalmából, visszautalva ezzel a magyar festészet napjára.

A kiállítók méltatására Gaál József festő-grafikus, művészeti írót kérték fel. A Munkácsy-díjas képzőművész felidézte: a szolnoki Face2Face kiállítás folytatását jelenti egy korábbi, kecskeméti szereplésnek, ahol ugyanezzel a címmel már bemutatta műveinek egy részét a két alkotó, de teljesen más kontextusban és elrendezésben. Azóta több olyan munka is készült, amelyek helyet kaptak a régebbi válogatásban, átértelmezve azt. Így lett a szembenézésből párbeszéd, összeolvadás, amely azt is jelenti, hogy a másik elismerése önmegismerés is egyben.