Kétkezi munkásokból a francia filmtörténet legnagyobb sztárjai

Vietnamból való hazaérkezése után Alain Delon alkalmi munkákat vállalt. Volt újságkihordó, gyümölcsös, illetve zöldségesládákat rakodó munkás egy vásárcsarnokban, de dolgozott hentesüzletben is. Mivel sem ezekben a munkakörökben, sem a sportban, sem pedig a zenélésben nem ért el kimagasló eredményt, mostohaapja elintézte, hogy felvegyék a francia hentesek szövetségének központi iskolájába, ahol megkezdhette szintén rövidnek ígérkező hentes és mészáros pályafutását.

„A dolgok úgy alakultak – meséli –, hogy a szüleim hentesek voltak, és akkoriban mi sem volt természetesebb, minthogy a legnagyobb fiúgyermek vigye tovább a családi vállalkozást. Sőt még szerencsésnek véltem magam, hiszen nemrég ért véget a háború, és a kereskedők helyzete a nagy többséghez képest elég stabilnak volt mondható. Komolyan úgy gondoltam, végül is miért ne tanulhatnám ki ezt a mesterséget. Eszembe se jutott, hogy ne hentesként dolgozzam végig az életem, és úgy voltam ezzel: ha majd eljön az ideje, az én fiam tőlem veszi át a boltot.”

Az iskolában szerzett elméleti tudását mostohaapja hentesboltjában válthatta át gyakorlatra. Néha elkísérte őt a vágóhídra is, ahová nem szívesen tette be a lábát, ugyanis sokszor még álmában is a levágott állatok bőgését hallotta. Ha viszont a boltban dolgozott, többnyire véres hurkát, pacalt és pástétomokat készített. Belmondóhoz hasonlóan Delon is szerette a bokszot, a focit, a kerékpározást és legfőképp a trombitálást és a zongorázást.

Az egyetlen, amit sajnálok – sóhajtozik –, hogy nem lettem zenész. Annyira szeretem a zenét, és lehet, hogy nagy hangversenyjátékos lett volna belőlem

– tette hozzá a színész. Azt pedig mi tesszük hozzá, hogy annyira nem bánjuk, hogy végül Alain Delon színész lett és nem zenész.

Király Levente: Riválisok – Élő mítoszok, szívtipró francia legendák, Macro-Media Bt., 2021

Borítókép: Jean-Paul Belmondo és Király Levente (Facebook)