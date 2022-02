A tavaszvárás csodája a Fővárosi Nagycirkuszban

Ki az ínycsiklandó illatú pattogatott kukoricát, ki pedig a lágy tésztájú sajtos perecet a kezében szorongatva foglalja el a helyét. A teret a csillogó szemű gyerekek nevetése tölti be. Látszik, hogy várták azt a napot, amikor végre újra (vagy talán életünkben először) eljutnak a cirkuszba. Valójában olyan ez, mint egy ünnepnap. Hiszen tudják, hogy valami egészen varázslatos, nem hétköznapi fog történni, s kíváncsiságuk (és ne feledjük, hogy a reakciójuk is) őszinte. Izgatottan mocorognak a székükben, aztán a nézőtér elsötétül. Kezdődik a show, varázslatra fel! A tavaszi tündérek kecses léptekkel szökkennek be a manézsba. Érzéki táncukkal csalogatják elő a lágy szellőt és a fák rügyeit, majd megszínezik a virágszirmokat. A boldogság kis hírnökei néhány hét alatt újjáélesztik a természetet, elhessegetik a hideg széllel bélelt zord telet. A kétrészes műsort Maka Gyula narrációja fogja össze, aki mindvégig dinamikus, személyisége külön színfoltja a produkciónak, sorra konferálja fel a legkülönbözőbb számokat, amiket amerikai, cseh, etióp, francia, kazah, magyar, mongol és orosz művészek adnak elő.

Az egyik percben még Demeter Anna lengőkötélen kápráztatja el a nagyérdeműt. A másik pillanatban pedig már a lélegzetet visszafojtva figyeljük Lkhagva Ochir székegyensúlyozó mutatványát, a feszültség egyre csak fokozódik, ahogy az ég felé tör a székek egymásra illesztésével. Ámulatba ejtők a perzs, a hand to hand vagy éppen a deszka, ezek korántsem veszélytelen produk­ciók. Mihail Nyikolajevics Ermanov tanítóként a tüneményes kutyusaival egy osztálytermet álmodott a manézsba. Földrajzórán, matek­órán és testnevelésen járunk. A leckét jól megtanuló ebek pedig magabiztosan tájékozódnak a térképen, s könnyedén osztanak, majd szoroznak. Azonban az állatok rendkívüli ügyességén túl Mihail magyartudásának köszönhető az ováció. De természetesen a bohóc és a zsonglőr sem hiányozhat egy ilyen produkcióból! Misha Usov bohócszámaiban a zajmentes, kellemes humor kerül előtérbe. Huan Vargas fiatal kora ellenére precíz jellemről adott tanúbizonyságot, aki viszont együtt él a közönség minden rezdülésével.

Ugyanakkor nem csak az erőnlét próbái ezek a műsorszámok, hiszen magában mindegyik egy-egy kis különálló „újjászületés” történet.

A nemzetközi fesztivál legjobbjait március 15-ig még Budapesten találják, ne maradjanak le a Fesztivál Plusz 2022-ről!

Ünnepeljük a természet újjászületését, várjuk a tavaszt együtt, és éljük át közösen a csodát a cirkuszban!

Borítókép: Minden műsorszám egy-egy kis különálló „újjászületés” történet (Fotó: Fővárosi Nagycirkusz)