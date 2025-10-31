Rendkívüli

Újabb fejlemény a Mol finomítójában történt tűzesetben, a TEK elé került az ügy

halloweenhorrorTim Burton

Horrorfilm gyerekeknek? Így válassz rendes filmet a halloweeni mókázáshoz!

Ha halloween, akkor horrorfilmek, de mit nézzünk a borzongásra vágyó csemetékkel, akiknek nem biztos, hogy most kellene megismerkednie az ismert horrorklasszikusokkal? Adunk pár jó tippet a szülőknek, milyen filmeket érdemes megnézni a családdal.

Munkatársunktól
2025. 10. 31. 16:57
Halloweenre az egyik egjobb választás a barátságos kis szellem, Casper kalandja.
Halloweenre az egyik egjobb választás a barátságos kis szellem, Casper kalandja.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aki rákattintott erre a cikkre, annak valószínűleg már nem kell magyarázni, hogy a halloween hiába egy angolszász ünnep, ami Magyarországon még ma is eléggé új keletű, a dolog van annyira mókás és játékos, hogy megtartsuk, jól érezzük magunkat, idióta jelmezekbe bújjunk egy buli kedvéért, vagy a paplan alá bújva szórakozzunk valamilyen jó kis horrorfilmen. Most mi is adunk pár jó tippet felnőtteknek, gyerekeknek, ínyenceknek és mezei rajongóknak – a teljesség igénye nélkül.

 

Snoopy és a Halloween (1966)

Charles M. Schulz klasszikus „Peanuts” univerzumának egyik legkedveltebb különkiadása, ami inkább az angolszász országokban örvend nagy népszerűségnek. A rövidfilmben Linus kitartóan várja a Nagy Tök érkezését, míg Charlie Brown a szokásos ügyetlenségével próbál helytállni a halloweeni éjszakán. Ez egy kedves, tanulságos történet a hitről és csalódásról, máig meghatározó halloweeni klasszikus az amerikai popkultúrában.

Hotel Transylvania – Ahol a szörnyek lazulnak (2012)

A film egy fordított világot mutat be, ahol a szörnyek rejtőznek az emberek elől. Drakula gróf itt egy szállodát üzemeltet, ahol biztonságban pihenhetnek a különféle lények – amíg fel nem bukkan egy emberfiú, aki beleszeret Dracula lányába. A rajzfilmhez két folytatás is készült, úghogy ha nagyon beleendülne a gyerkőc, lehet tovább menni, felnőttként inkább az ismerős horrortoposzok kiforgatása miatt lehet érdekes. A kicsiknek remek belépő a „szörnyes” műfajba.

Casper (1995)

A barátságos kis szellem története a kilencvenes évek egyik legismertebb családi filmje volt. Casper egy elhagyatott kúriában él bácsikáival, míg egy új család be nem költözik, és megpróbálja kiűzni őket. A Casper egy klasszikus történet a barátságról, elfogadásról és gyászról, élőszereplős és CGI-elemeket vegyítő formában, valamint Clint Eastwood megmosolyogtató cameoszereplésével. Tökéletes választás kisebb gyerekeknek, a két folytatással azonban nem érdemes vesződni.

Rém-rom (Monster House, 2006)

Három gyerek rájön, hogy a szomszédság egyik háza valójában él, és mindent elnyel, ami az útjába kerül. Izgalmas, de korántsem ijesztő animációs film, amely az elengedés és a veszteség témáját dolgozza fel. Az animációs filmet Oscarra is jelölték, sokan az egyik legjobb modern halloweeni mesének tartják.

Addams Family (1991)

A jól ismert, sötét humorú család történetének talán legemlékezetesebb feldolgozása. Gomez, Morticia és a többiek bizarr, de szerethető módon ünneplik a másságot és az egyéniséget. A 60-as évek egyik ikonikus sorozatának mozifilmes feldolgozása kultikus alkotás, amely azóta a halloween megkerülhetetlen részévé vált, egyszerre szatíra és szerethető családi film. A második rész már kevésbé sikerült jól, a harmadik említést sem érdemel. Mielőtt a Wednesday világszerte meghódította a Netflix előfizetőit, készült két animációs film is, amelyek ugyancsak érdemesek a figyelemre.

Karácsonyi lidércnyomás (1993)

Henry Selick és Tim Burton ikonikus stop-motion filmje, amely egyaránt a halloween és a karácsony mozija is. Jack Skellington, Halloweenváros uralkodója elhatározza, hogy átveszi a Mikulás szerepét – katasztrofális eredménnyel, mivel valójában egyátalán nem érti az ünnepet. Itt a karácsonyi sablontárhely fantáziadús rémalakokkal van megtöltve, és gótikus horrorelemekkel van leöntve. Vizuálisan és zeneileg is kiemelkedő animáció, Burton egyedi stílusának tökéletes példája.

Beetlejuice (1988) & Beetlejuice, Beetlejuice (2024)

Egy házaspár szellemként próbál megszabadulni az új lakóktól, ezért felbérelik a bajkeverő Beetlejuice-t. A terv azonban kisiklik. Az első rész egy groteszk humorral teli klasszikus, amely Michael Keaton alakításával csakamar kultfilmmé vált, a szellemvilág ábrázolása egyszerre vicces és szürreális. Azonban a tavaly elkészült második rész, bár a nagy költségvetése miatt kevésbé bájos, minden szempontból kiforrottabb, job lett elődjénél, az idős korban már egyre gyengélkedőbb Tim Burton egyik legjobbika. Ugyanakkor ez joggal korhatáros film, a kiskamaszok elégedjenek meg az első résszel.

Hókusz pókusz 1-2 (1993, 2022)

Három boszorkánynővért feltámasztanak halloween éjszakáján, és ők azonnal újra el akarják nyerni fiatalságukat – gyerekek lelkének árán. Könnyed, de hangulatos családi film klasszikus halloweeni díszletekkel és felejthetetlen karakterekkel. A 2022-es folytatás kevésbé emlékezetes, de nem is rosszabb, sokkal inkább szól a nosztalgiáról.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu