Horrorfilm gyerekeknek? Így válassz rendes filmet a halloweeni mókázáshoz!

Aki rákattintott erre a cikkre, annak valószínűleg már nem kell magyarázni, hogy a halloween hiába egy angolszász ünnep, ami Magyarországon még ma is eléggé új keletű, a dolog van annyira mókás és játékos, hogy megtartsuk, jól érezzük magunkat, idióta jelmezekbe bújjunk egy buli kedvéért, vagy a paplan alá bújva szórakozzunk valamilyen jó kis horrorfilmen. Most mi is adunk pár jó tippet felnőtteknek, gyerekeknek, ínyenceknek és mezei rajongóknak – a teljesség igénye nélkül.

Snoopy és a Halloween (1966)

Charles M. Schulz klasszikus „Peanuts” univerzumának egyik legkedveltebb különkiadása, ami inkább az angolszász országokban örvend nagy népszerűségnek. A rövidfilmben Linus kitartóan várja a Nagy Tök érkezését, míg Charlie Brown a szokásos ügyetlenségével próbál helytállni a halloweeni éjszakán. Ez egy kedves, tanulságos történet a hitről és csalódásról, máig meghatározó halloweeni klasszikus az amerikai popkultúrában.

Hotel Transylvania – Ahol a szörnyek lazulnak (2012)

A film egy fordított világot mutat be, ahol a szörnyek rejtőznek az emberek elől. Drakula gróf itt egy szállodát üzemeltet, ahol biztonságban pihenhetnek a különféle lények – amíg fel nem bukkan egy emberfiú, aki beleszeret Dracula lányába. A rajzfilmhez két folytatás is készült, úghogy ha nagyon beleendülne a gyerkőc, lehet tovább menni, felnőttként inkább az ismerős horrortoposzok kiforgatása miatt lehet érdekes. A kicsiknek remek belépő a „szörnyes” műfajba.

Casper (1995)

A barátságos kis szellem története a kilencvenes évek egyik legismertebb családi filmje volt. Casper egy elhagyatott kúriában él bácsikáival, míg egy új család be nem költözik, és megpróbálja kiűzni őket. A Casper egy klasszikus történet a barátságról, elfogadásról és gyászról, élőszereplős és CGI-elemeket vegyítő formában, valamint Clint Eastwood megmosolyogtató cameoszereplésével. Tökéletes választás kisebb gyerekeknek, a két folytatással azonban nem érdemes vesződni.

Rém-rom (Monster House, 2006)

Három gyerek rájön, hogy a szomszédság egyik háza valójában él, és mindent elnyel, ami az útjába kerül. Izgalmas, de korántsem ijesztő animációs film, amely az elengedés és a veszteség témáját dolgozza fel. Az animációs filmet Oscarra is jelölték, sokan az egyik legjobb modern halloweeni mesének tartják.

Addams Family (1991)

A jól ismert, sötét humorú család történetének talán legemlékezetesebb feldolgozása. Gomez, Morticia és a többiek bizarr, de szerethető módon ünneplik a másságot és az egyéniséget. A 60-as évek egyik ikonikus sorozatának mozifilmes feldolgozása kultikus alkotás, amely azóta a halloween megkerülhetetlen részévé vált, egyszerre szatíra és szerethető családi film. A második rész már kevésbé sikerült jól, a harmadik említést sem érdemel. Mielőtt a Wednesday világszerte meghódította a Netflix előfizetőit, készült két animációs film is, amelyek ugyancsak érdemesek a figyelemre.

Karácsonyi lidércnyomás (1993)

Henry Selick és Tim Burton ikonikus stop-motion filmje, amely egyaránt a halloween és a karácsony mozija is. Jack Skellington, Halloweenváros uralkodója elhatározza, hogy átveszi a Mikulás szerepét – katasztrofális eredménnyel, mivel valójában egyátalán nem érti az ünnepet. Itt a karácsonyi sablontárhely fantáziadús rémalakokkal van megtöltve, és gótikus horrorelemekkel van leöntve. Vizuálisan és zeneileg is kiemelkedő animáció, Burton egyedi stílusának tökéletes példája.

Beetlejuice (1988) & Beetlejuice, Beetlejuice (2024)

Egy házaspár szellemként próbál megszabadulni az új lakóktól, ezért felbérelik a bajkeverő Beetlejuice-t. A terv azonban kisiklik. Az első rész egy groteszk humorral teli klasszikus, amely Michael Keaton alakításával csakamar kultfilmmé vált, a szellemvilág ábrázolása egyszerre vicces és szürreális. Azonban a tavaly elkészült második rész, bár a nagy költségvetése miatt kevésbé bájos, minden szempontból kiforrottabb, job lett elődjénél, az idős korban már egyre gyengélkedőbb Tim Burton egyik legjobbika. Ugyanakkor ez joggal korhatáros film, a kiskamaszok elégedjenek meg az első résszel.

Hókusz pókusz 1-2 (1993, 2022)

Három boszorkánynővért feltámasztanak halloween éjszakáján, és ők azonnal újra el akarják nyerni fiatalságukat – gyerekek lelkének árán. Könnyed, de hangulatos családi film klasszikus halloweeni díszletekkel és felejthetetlen karakterekkel. A 2022-es folytatás kevésbé emlékezetes, de nem is rosszabb, sokkal inkább szól a nosztalgiáról.