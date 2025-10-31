Tízmillió dollárról indul a licit az America névre keresztelt, színarany vécére

David Galperin, a New York-i Sotheby's kortárs művészeti részlegének vezetője Cattelant „a művészeti világ provokátoraként” mutatta be. A képzőművész Comedian című alkotása, egy falra ragasztott banán, tavaly 6,2 millió dollárért (2 milliárd forintért) kelt el egy New York-i aukción. Him című, térdelő Hitlert ábrázoló szobráért pedig 2016-ban 17,2 millió dollárt (5,7 milliárd forintot) fizettek ki a Christie's aukcióján.

Cattelan szerint az America a mérhetetlen gazdagságot figurázza ki.

Az America két változata 2016-ban született. Az egyik példány 2017 óta egy meg nem nevezett gyűjtő tulajdonában volt.