Az alkotás egy teljesen működőképes vécé, ugyanolyan, mint az angliai Blenheim-palotából 2019-ben ellopott darab. A Sotheby's a november 18-ra tervezett New York-i aukció kikiáltási árának megállapításakor az alkotás elkészítéséhez felhasznált, mintegy 101,2 kilogramm arany árát vette alapul, ami jelenleg körülbelül 10 millió dollár (3,3 milliárd forint).
Tízmillió dollárról indul a licit az America névre keresztelt, színarany vécére
A Sotheby's aukciósház novemberre meghirdetett New York-i árverésén tízmillió dollártól (3,3 milliárd forinttól) lehet licitálni Maurizio Cattelan America című alkotására, egy színaranyból készült vécére – jelentették be pénteken a szervezők.
David Galperin, a New York-i Sotheby's kortárs művészeti részlegének vezetője Cattelant „a művészeti világ provokátoraként” mutatta be. A képzőművész Comedian című alkotása, egy falra ragasztott banán, tavaly 6,2 millió dollárért (2 milliárd forintért) kelt el egy New York-i aukción. Him című, térdelő Hitlert ábrázoló szobráért pedig 2016-ban 17,2 millió dollárt (5,7 milliárd forintot) fizettek ki a Christie's aukcióján.
Cattelan szerint az America a mérhetetlen gazdagságot figurázza ki.
Az America két változata 2016-ban született. Az egyik példány 2017 óta egy meg nem nevezett gyűjtő tulajdonában volt.
További Kultúra híreink
A másikat 2016-ban a New York-i Guggenheim Múzeum mosdójában állították ki, ahol több mint 100 ezer látogató állt sorba, hogy „használhassa” a művet. A Guggenheim akkori közleménye szerint America című alkotásával Maurizio Cattelan a „műtárgypiac túlcsordultságára” reagál, és műve egyfajta szellemes fricska a társadalom azon egy százalékának, akik megengedhetnek magunknak ilyesfajta csecsebecséket.
Azonban pár évvel később, 2019-ben, mikor ugyanezt az arany vécét Winston Churchill szülőhelyén, a Londontól száz kilométerre északnyugatra, Oxfordshire megyében épült Blenheim-palotában állították ki, tolvajok lopták el. Az ügyben idén nyáron két embert ítéltek börtönbüntetésre, de az alkotás nem lett meg. A nyomozás arra az eredményre jutott, hogy feldarabolták, hogy értékesíteni tudják.
További Kultúra híreink
Galperin szerint miközben Cattelan ragasztószalaggal rögzített banánja felvetette a kérdést, hogy lehet-e értéket tulajdonítani valaminek, ami lényegében a művész személyén és a koncepció ötletén kívül nem rendelkezik valódi értékkel, az Americára sok szempontból lehet másként tekinteni.
Az Americát november 8-tól az aukcióig a Sotheby's új New York-i székhelyén, a Breuer-épületben láthatják az érdeklődők egy mosdóban. Az arany vécét azonban ezúttal nem kötik be a víz- és csatornahálózatba, így használni nem lehet, csak megtekinteni.
További Kultúra híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Horrorfilm gyerekeknek? Így válassz rendes filmet a halloweeni mókázáshoz!
Ha halloween, akkor horrorfilmek, de mit nézzünk a borzongásra vágyó csemetékkel, akiknek nem biztos, hogy most kellene megismerkednie az ismert horrorklasszikusokkal?
A magyar űrhajósok miatt elárasztották idén a Science Expót, mutatjuk a részleteket
Csaknem hatezren látogattak el a 2. Tudományos Expóra, a Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Nemzeti Tudósképző Akadémia közös rendezvényére a budapesti Millennárison.
Vértócsában fekve találtak rá a Limp Bizkit basszusgitárosára, ez történt valójában
Új részletek derültek ki a Limp Bizkit basszusgitárosának és társalapítójának, Sam Riversnek a haláláról.
A Netflix jelentős tisztogatást tart: novemberben törölnek két kihagyhatatlan klasszikust és rengeteg egyéb tartalmat
Egy reggel még ott vannak, másnapra nyomuk sincs – a Netflix novemberben újra megmutatja, hogy a streamingen semmi sem örök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Horrorfilm gyerekeknek? Így válassz rendes filmet a halloweeni mókázáshoz!
Ha halloween, akkor horrorfilmek, de mit nézzünk a borzongásra vágyó csemetékkel, akiknek nem biztos, hogy most kellene megismerkednie az ismert horrorklasszikusokkal?
A magyar űrhajósok miatt elárasztották idén a Science Expót, mutatjuk a részleteket
Csaknem hatezren látogattak el a 2. Tudományos Expóra, a Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Nemzeti Tudósképző Akadémia közös rendezvényére a budapesti Millennárison.
Vértócsában fekve találtak rá a Limp Bizkit basszusgitárosára, ez történt valójában
Új részletek derültek ki a Limp Bizkit basszusgitárosának és társalapítójának, Sam Riversnek a haláláról.
A Netflix jelentős tisztogatást tart: novemberben törölnek két kihagyhatatlan klasszikust és rengeteg egyéb tartalmat
Egy reggel még ott vannak, másnapra nyomuk sincs – a Netflix novemberben újra megmutatja, hogy a streamingen semmi sem örök.