Újabb fejlemény a Mol finomítójában történt tűzesetben, a TEK elé került az ügy

Tízmillió dollárról indul a licit az America névre keresztelt, színarany vécére

A Sotheby's aukciósház novemberre meghirdetett New York-i árverésén tízmillió dollártól (3,3 milliárd forinttól) lehet licitálni Maurizio Cattelan America című alkotására, egy színaranyból készült vécére – jelentették be pénteken a szervezők.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 31. 18:01
The fully functional 'America' toilet made from 18-karat gold has been opened in the Guggenheim Museum in Manhattan, New York City, USA, 16 September 2016. The toilet can and is to be used, but was also designed to be an artwork by Italian artist Maurizio
illusztráció Fotó: Europress/AFP/Christina Horsten
Az alkotás egy teljesen működőképes vécé, ugyanolyan, mint az angliai Blenheim-palotából 2019-ben ellopott darab. A Sotheby's a november 18-ra tervezett New York-i aukció kikiáltási árának megállapításakor az alkotás elkészítéséhez felhasznált, mintegy 101,2 kilogramm arany árát vette alapul, ami jelenleg körülbelül 10 millió dollár (3,3 milliárd forint).

David Galperin, a New York-i Sotheby's kortárs művészeti részlegének vezetője Cattelant „a művészeti világ provokátoraként” mutatta be. A képzőművész Comedian című alkotása, egy falra ragasztott banán, tavaly 6,2 millió dollárért (2 milliárd forintért) kelt el egy New York-i aukción. Him című, térdelő Hitlert ábrázoló szobráért pedig 2016-ban 17,2 millió dollárt (5,7 milliárd forintot) fizettek ki a Christie's aukcióján.

Cattelan szerint az America a mérhetetlen gazdagságot figurázza ki.

Az America két változata 2016-ban született. Az egyik példány 2017 óta egy meg nem nevezett gyűjtő tulajdonában volt.

A másikat 2016-ban a New York-i Guggenheim Múzeum mosdójában állították ki, ahol több mint 100 ezer látogató állt sorba, hogy „használhassa” a művet. A Guggenheim akkori közleménye szerint America című alkotásával Maurizio Cattelan a „műtárgypiac túlcsordultságára” reagál, és műve egyfajta szellemes fricska a társadalom azon egy százalékának, akik megengedhetnek magunknak ilyesfajta csecsebecséket.

Azonban pár évvel később, 2019-ben, mikor ugyanezt az arany vécét Winston Churchill szülőhelyén, a Londontól száz kilométerre északnyugatra, Oxfordshire megyében épült Blenheim-palotában állították ki, tolvajok lopták el. Az ügyben idén nyáron két embert ítéltek börtönbüntetésre, de az alkotás nem lett meg. A nyomozás arra az eredményre jutott, hogy feldarabolták, hogy értékesíteni tudják.

Galperin szerint miközben Cattelan ragasztószalaggal rögzített banánja felvetette a kérdést, hogy lehet-e értéket tulajdonítani valaminek, ami lényegében a művész személyén és a koncepció ötletén kívül nem rendelkezik valódi értékkel, az Americára sok szempontból lehet másként tekinteni.

Az Americát november 8-tól az aukcióig a Sotheby's új New York-i székhelyén, a Breuer-épületben láthatják az érdeklődők egy mosdóban. Az arany vécét azonban ezúttal nem kötik be a víz- és csatornahálózatba, így használni nem lehet, csak megtekinteni.


