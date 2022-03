Itt forgott – Főszerepben Magyarország, 10. rész

Később, a magyar huszárok dezertálásának első fontos helyszíne az osztrák-magyar határvidék, melyet a filmben a fertőrákosi kőfejtő és közvetlen környéke jelenített meg. A nagy turisztikai vonzerővel rendelkező, egykori bányavidék függőlegesre fejtett, hatalmas méretű falaival rendkívüli látványt nyújt. A mészköves terület már a forgatás idején is jó megközelíthetőséggel rendelkezett, ezért is merülhetett fel, mint izgalmas, autentikus helyszín. A Baradlay Richárd és Palvicz Ottó (Nagy Attila) közötti személyes párbaj első állomását is itt rögzítették, igaz némi megrajzolt grafikai háttérrel kombinálva.

A következő találkozásnak már a Budai hegyekből többször látott, szintén mészköves, sziklás tájegység, a Budaörsi Kopárok és a Farkas-hegy, illetve völgy adott otthont. Szintén itt forgatták az Isaszegi csata egyes jeleneteit, mikor az egyesült honvédsereg, a nemzetőrökkel és a huszárokkal együtt, meghátrálásra kényszeríti a császári csapatokat. A kanyargó völgy bejárata felett, közvetlen a Csillebérchez vezető erdei úton látjuk azt a rövid képsort, mikor egy katonai ellenőrző ponton egy utazó batárt állítanak meg. A kocsiban a legfiatalabb Baradlay és édesanyja utaznak. A fehér mészköves talaj, a sziklákkal, és a közeli fenyvessel egy olyan ismert zsáner helyszíne a filmnek, mely több magyar játékfilmben is visszaköszön.

Az említett Isaszegi csata további jeleneteit egy egész más természeti helyszínen egészítették ki. Az ország keleti részén található Ónod elsősorban a Rákóczi-szabadságharcban betöltött szerepéről ismert. Az ónodi országgyűlés a Habsburg-ház trónfosztásának emlékét őrzi. A Rákóczi által támogatott rendek törvényes úton akartak függetlenséget és önállóságot biztosítani Magyarországnak. Az elszakadásra vonatkozó törekvés szülte meg később az ennek nyomán kirobbanó felkelést, valamint a szabadságharc elkeseredett küzdelmeit. A film készítői mindvégig tisztában voltak azzal, hogy a készítendő alkotás, olyan nemzeti érzelmekkel bír, mely minden esetben a magyar nép hősies történelmére és dacos ellenállásra utal vissza. Mécs Károly, aki film egyik fontos főszerepét alakította, így emlékszik a forgatás időszakára:

A munka során mindenki 1848 szellemében dolgozott. Hazafias kötelességként fogtuk fel a jeleneteket, sőt, azok a színészek, akik az osztrák katonákat alakították, nem akartak eléggé küzdeni a magyar katonák ellen, ezért több jelenetet újra kellett forgatni. Mindenki büszkén viselte a huszár öltözéket, melynek még aranyozott zsinórzata is korhű volt. Ezeket kifejezetten a forgatás miatt gyártották le.

Az ónodi csata jelenet más szempontból is kiemelt jelentőségű volt. A képeken nemcsak a lovasság és a gyalogság küzdött egymással, hanem felállított tüzérségre is komoly szerep jutott. A robbanások, az égő, leszakadó híd, a golyóbecsapódások nagyon komoly forgatási koncentrációt igényeltek. A közönségkedvelt színész hátborzongatóan emlékszik azokra a felvételekre, mikor az osztrák gyalogság egy nagy rohammal beveszi a honvédsereg hídállásait. Elmondása alapján, a magas kamera kránon (kamera daru) ülő Hildebrand István észre sem vette, hogy az egyik robbanás következtében a szerteszét hulló díszletdarabok és egyéb ágak, gallyak, pont a kamera felé csapódnak be. A kritikus pillanatok elég izgalmas helyzeteket teremtettek, melyek rosszabb esetben akár balesetet is okozhattak volna. Szerencsére nem így történt. A községtől nem messze, a Júlia erdő határában felállított díszletházakból viszont a forgatás végére (paraszt porták, kerítések, tanyasi istállók, és persze a nagy gonddal felépített fahíd) jóformán semmi nem maradt épen. A pirotechnikusok a csatajelenetek közepette, most is kiváló munkát végeztek.

Az Országház utca 21. alatt találjuk a budai vár egyik patinás, ma már műemlék védettséggel ellátott épületét, amely a filmben még a várostrom előtt jelenik meg. Baradlay Richárd hűen betartja Palvicz Ottónak tett fogadalmát, és Pest-Budára érve, felkeresi azt a személyt, aki a gyermek hollétéről tud. Mint kiderül, ez nem más, a csizmadia Mihály mester. A váratlan látogatóként érkező magyar huszárt nagy örömmel fogadja a házigazda. A valóságban is szép történelmi múlttal rendelkező épületet, a helytörténeti lexikonok, Spilbiller-Falkoner házként tartják nyilván. A ház neve, az 1686-ban a töröktől visszafoglalt és az ezt követő években, a budai várba betelepített német kereskedő egyikére, Hans Spilbillerre, valamint később, a XVIII. században itt lakott, skót felmenőkkel rendelkező festőművészre, Falkoner Xaviér Ferencre utal.

Budai vár, Országház utca.

A szabadságharc egyik fényes diadalaként jegyzik a történelemkönyvek Buda visszafoglalását. A gyűlölt Hentzi őrnagy vezette védők ellen, megkettőzött dühvel támadó honvédsereg, néhány napot követően, az 1849. május 21.-i rohamban vette be a várat. Filmes szempontból a történelmi esemény valós rekonstruálása újfent nem ígérkezett könnyű feladatnak. Buda ostromának bemutatása, csakis olyan képi megjelenítést engedett, amely valósághű környezetben szimulálja az elképzelt jelenetet. Külön nehézséget jelentett, hogy a budai vár, és a palota rész, a második világháború következtében súlyos károkat szenvedett. A vár déli részén található épületegyüttesek felújítása, a 60-as évek elejére készült el, bár a rondella előtti kopár domboldal, a parkosításra váró növényzet hiányában még nem túl tetszetős látványt nyújtott. Várkonyi Zoltánnak azonban pontosan így volt tökéletes. Az engedélyek beszerzése a fővárosi tanácstól, és a műemlék védelmi hivataltól hamarosan megérkeztek, így már semmi akadálya sem volt, hogy elkezdődhessen a forgatás a várnál. A nagyszámú statisztériával felvett ostrom jeleneteknél szintén fontos volt, hogy a kamera milyen szögben mutatja a harci cselekményeket. Vigyázni kellett a kitakarásokra, hiszen egy-egy villanyoszlop, vagy járdafelület rögtön lebuktatta volna az alkotókat. A rondellán belüli képsorok kevesebb kockázattal jártak, mert a várban lévő köves burkolat megőrizte eredeti állapotát.

Az utolsó képkockákon, a fiatal Baradlay Jenő kivégzése, szomorú mementója a filmnek.

A jelenet forgatási helyszínéül, szintén egy történelmi helyszínt talált a stáb. Talán nem sokan tudják, hogy

A kőszívű ember fiaiban, a Gellérthegyi Citadella, a pesti Újépület gyűlölt várbörtöneként jelenik meg.

A hírhedt katonai erőd és laktanya a valójában a Lipótvárosban állt, de még az 1890-es évek végén lebontották. Az elbukott szabadságharc után számos katonai kivégzésnek adott helyet. A film befejezésében látható kivégzési jelenetet az erőd külső falai előtt, a fellegvár melletti sétány egyik kiszögellésében vették fel. Mivel nem totál képen látjuk a jelenetsort, így a háttérben lévő falfelület olyan érzést ad a nézőnek, mintha egy zárt börtön udvaron lennénk.

Jókai romantikus irodalmi műve klasszikus alkotás, amely egy nemesi család viszontagságos évein keresztül mutatja be a hazaszeretet, és a függetlenség hősies eszméit. A két részes monumentális film méltó párja lett az 1869-ben megjelent regénynek.

A korszak legnagyobb színművészeit felvonultató alkotás, máig az egyik legnépszerűbb történelmi kalandfilm.

Borítókép: Jelenet a filmből