Út egy megkövesedett férfiszívhez

A kérdésekre mind megkapjuk a választ, de késleltetve, esély sincs arra, hogy figyelmünk egy kicsit is lankadjon, így aztán hamar a végére is érünk a történetnek, és jön a már jól ismert hiány­érzet, a folytatás utáni sóvárgás. Jó hír, hogy nem kell már túl sokáig várni, jú­nius végén jelenik meg ugyanis a regénytrilógia befejező kötete, A füredi gyermek, amely ezúttal Oroszy Mihálynak tartogat majd érdekes kihívásokat. Addig is itt van a Cigányélet grófi módra, amely a társadalomból, sőt a cigányok közül is kitaszított, még önmagát is korcsként jellemző lány, és a társadalmi ranglétra tetején álló, vagyonos, de megtört gróf közeledését, majd végérvényes összefonódását tárja elénk egy olyan szentírási üzenettel, amelyet a regények fiktív világából kilépve, érdemes a való életünkben is szem előtt tartani ebben a rohamosan változó és formálódó világban. Az erkölcsi útmutatás Ria szájából a következőképp hangzik:

a langyosat még az Isten is kiköpi!

Borítókép: Karády Anna (Fotó: Bach Máté)