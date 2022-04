csak jó bort szabad inni.

Életének 87. évében meghalt Rohály Gábor orvos és borszakértő, nemzetközi borakadémikus, a magyar bornyelv megújítója. Megér egy külön tanulmányt az, hogy mi vezetett oda, hogy egy papnak készülő, végül a fogorvosi pályán tevékenykedő és egy jogász végzettségű házaspár egyedülálló hatást gyakorolt az elmúlt három évtizedben a magyar bor és borkultúra fejlődésére. Rohály Gábor feleségével, Mészáros Gabriellával együtt nemcsak létrehozta a Borkollégiumot, hanem oktatója is volt, és megalkotta a hazai borleíró szaknyelvet, megalapozva itthon mindazt a tudást, amit ma magyar borértőként elsajátíthatunk. Első magyar hallgatója volt az Osztrák Borakadémiának, később egyik lektora is. Nevéhez fűződik az első Borkalauz megjelentetése, és számos tankönyvértékű könyvet írt. Munkája elismeréseképpen megkapta a Hamvas fürt borművészeti díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét és 2014-ben a Bussay László-emlékdíjat is.