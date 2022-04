Szent Erzsébet hitigazsága megkérdőjelezhetetlen

A figyelemfelkeltő előzetes, illetve a sajtóban megjelent korábbi híradások alapján azonban kicsit több történelmet és kevesebb tanítást vártam.

Lezsák Sándorról sejthető volt, hogy remek dalszövegekkel fogja gazdagítani a darabot, Cseke Péter rendezői kvalitásai is megkérdőjelezhetetlenek, meg persze Zsuffa Tündéről is tudható, hogy kreatív módon, de a hitelesség igényével nyúlt a témához. Korábban például arról nyilatkozott, hogy a hazai történelmi-irodalmi hagyománytól eltérő módon kellett megformálnia Erzsébet szüleit, II. András és Gertrúd királyné alakját. És persze maga a történet, a szentséggel eltelt leány hányatott sorsa is lehetőséget adott a nagyszabású epikus vonalvezetés megalkotására. A szentről szóló történetben azonban szükségszerűen meghatározó a hit, a vallásos dominanciája pedig komoly kihívás elé állítja a dramaturgot. Hogy is mondjam? Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke és a béke nem barátja a dramaturgiának. Az ugyanis a konfliktust szereti. A drámai feszültség hiánya a jezsuita iskoladrámákban is szembeötlő, egy modern musicalben azonban megengedhetetlen. Hiába fogalmaz meg erőteljes üzeneteket a szerző, hiába játszanak remekül a színészek, hiába teszi teljesebbé a darabot a kiváló zenei betétek sora, drámai konfliktus nélkül a hős küzdelmei tanulságos mesék maradnak csupán.