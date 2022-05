Felemás pártállami elismerés a könnyűzenészeknek

A kádári–aczéli kultúrpolitika ötvenöt éve sem bízott semmit a véletlenre, ezért már a rendezvény előtt egy héttel sajtótájékoztatót tartott az illetékesnek kinevezett KISZ Nógrád megyei bizottsága. Ennek fényében különösen érdekes, hogy a KISZ központi lapja, a Magyar Ifjúság mindössze alig egynyolcadnyi oldalon harangozta be a könnyűzenei versengést, igaz, mindezt a címoldalon tette, ott, ahol egyebek mellett beszámolt a világhírű szovjet űrhajós Komarov tragikus haláláról és az európai kommunista és munkáspártok Karlovy Varyban rendezett háromnapos értekezletéről. A salgótarjáni fesztiválon versenyen kívül szinte kötelező jelleggel felléptettek a keleti blokk országaiból is csapatokat, így jöttek ide Csehszlovákiából, Jugoszláviából és természetesen a Szovjetunióból is. Három kategóriában mérték össze tudásukat a versenyzők: dzsessz, hagyományos stílusú zene (ez a tánczenét jelentette) és gitárzene, ami a beat irányzatát foglalta magában. A megyei elődöntőkből a döntőbe jutott 12 dzsesszegyüttes, 14 tánczenekar, 28 beatzenekar és 34 énekes, közülük végül a dzsesszegyüttesek száma 11-re, a beatzenekaroké 30-ra módosult. Ezekből az arányokból joggal következtethetünk arra, hogy az ekkoriban Magyarországon működött több mint ezer zenekar közül a fiatalok által képviselt beat volt a legnépszerűbb és a leghangsúlyosabb, aminek a fennálló rendszer is teret engedett, persze a selejtezőn való akkurátus szűrés után. A fiatal muzsikusok nem maradtak szabadidejükben sem szocreál programok nélkül, ugyanis még üzemlátogatásra is vitték őket – „lelkesedésüket” el lehet képzelni, bár a különböző KISZ-alapszervezetek által ezen felül szervezett természetjáró kirándulások oldhatták a feszültséget és a lámpalázat. Művészeti ágakon is átívelővé próbálták tenni a rendezők a salgótarjáni amatőr könnyűzenei fesztivált, amikor megnyitották a Fiatalokról – fiatalok című képzőművészeti kiállítást, ahol hat megye fiatal alkotói vettek részt, és hasonló célt szolgált a magáról a fesztiválról készített fotókból álló tárlat is. A szervezők ígérete szerint az aranydiplomát szerzőknek biztosították a lehetőséget arra, hogy a Magyar Rádióban vagy a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat stúdiójában felvételeket készítsenek. Még azt is belengették nekik a sajtótájékoztató szerint, hogy a Magyar–Szovjet Baráti Társaság országos versenyére is meghívják a szovjet dalokat legjobban játszó zenekarokat – valószínűsíthetjük, hogy ezen a téren nem lehetett olyan nagy a tülekedés, és az embernek óhatatlanul eszébe jut erről a Made in Hungária című filmben szereplő Figaro együttes, amely kommunista rendszerkonform dalokat játszott a csetlő-botló pártkáder fiú Puskás Péter vezetésével.

Jelenet a Made in Hungaria című filmből Fotó: Port.hu

A III. országos amatőr könnyűzenei fesztivál végkimeneteléről is tudósított a kádári ifjúsági sajtó, ami nagy sikerűnek mondta a rendezvényt. A Gonda János, Juhász Frigyes és Komjáthy György által vezetett zsűrik – mindhárom kategóriában más-más összetételű volt a bírálók közössége – döntése nyomán a dzsesszegyüttesek kategóriájában aranydiplomát kapott a debreceni dzsesszkvartett, illetve a Bajtala- és a Fábián-trió, a hagyományos tánczenekarok közül a Magyar Néphadsereg Hortobágy együttese Debrecenből és a Sigma együttes Békéscsabáról, a gitáregyüttesek közül pedig úgyszintén a Bajtala-trió, a Colour, a Kék Csillag és a Kristály együttesek, valamint a romantikus nevű Magyar Néphadsereg 2983. számú együttese, a szegedi Móra Ferenc Művelődési Ház együttese és a Wanderers zenekar (utóbbiban mintegy egy évig szerepelt Tolcsvay Béla és Tolcsvay László is). Az énekesek közül a legmagasabb szintű elismerést kapta a monori Botin Klári (kísérte az Ezüst Csillag), Galbicsek Mihály, Halmosi Ferenc, Szécsi Pál és Veress Erzsébet. A felsorolt nevekből is kitűnik, hogy legtöbbjük a későbbiekben nem futott be nagyívű karriert, széleskörű ismertségre mindössze a Bajtala-trió tett szert Cigánylány című számával, illetve Szécsi Pál a maga sármjával és persze előadói őstehetségével tört utat magának, rajtuk kívül a Wanderersben szereplő Tolcsvay-fivérek gyakoroltak nagy hatást a magyar rockörténetre, illetve Botin Klári volt még az, aki egy bizonyos időszakban tagja lett annak a Gesarolnak, amely még azt megelőzően a P. Mobil elődzenekara volt (a Gesarol ugyanis a P. Mobil pályafutása alatt újra elkezdett működni). Rajtuk kívül a Kék Csillag volt még az, amely a beatkorszakban ismert és sikeres volt, de a továbbiakban hírnevüket nem tudták fenntartani, illetve a Kristály zenekarnak volt Szegeden és vonzáskörzetében jelentősebb nimbusza. A későbbi sikerektől vagy azok hiányától függetlenül azonban azzal az előnnyel mindenképpen járt az arany-, ezüst- vagy bronzdiplomák megszerzése, hogy azok felértek egy sikeres ORI-vizsgával, ami egyet jelentett azzal, hogy működési engedélyt kaptak az ezekben részesülők, tehát attól kezdve pénzért is felléphettek – így vált akarva-akaratlanul is az amatőr fesztivál egyfajta profi előadóművész-gyárrá. A korabeli résztvevők egy része ugyanakkor úgy emlékszik, arról őket „elfelejtették” tájékoztatni, hogy attól fogva legálisan kérhetnek gázsit a műsoraikért.