Magyar kulturális fesztivált rendeznek a hét végén Mongólia fővárosában

A Magyarságkutató Intézet és a Mongol Tudományos Akadémia 2021-ben megújította együttműködését, és közös régészeti kutatási projektet indított – ami a terület új elemévé és ígéretes kutatómunkává vált. A közös kutatási projekt idén is folytatódik.

– fogalmazott Obrusánszky Borbála, akivel az egyik legolvasottabb mongol online lap, a Montsame News Agency Jelentősen megnőtt a magyar termékek importja Mongóliába címmel készített nagy interjút, adta hírül közösségi oldalán a Magyarságkutató Intézet. A nagykövet kitért arra is, hogy

A középkori magyar királyok uralkodásáról számos krónika szól, amelyek (származásukról) rögzítik, hogy a magyarok a hunoktól származnak. A néphagyományokban is megvan ez az örökség. Történelmi és régészeti vizsgálatok és kutatások eredményei azt is bizonyították, hogy Magyarország területén, innen, mongol területekről Európába érkezett hunok egyes csoportjai is éltek.

Számos gazdasági, együttműködési és oktatási eredmény mellett szó esett a héten megrendezendő kulturális fesztiválról is. Obrusánszky Borbála a lapnak elmondta, hogy a rendezvényen magyar népdal-, zene- és táncbemutatókat tartanak, és tájékoztatta az érdeklődőket, hogy

Nagyszerű lehetőségünk nyílik arra is, hogy a magyar Oscar-díjas filmet moziban vetítsük és hagyományos ételeket főzzünk

A nagyszabású rendezvényről a Magyar Nemzet is érdeklődött Obrusányszky Borbálánál. A nagykövet elmondta, hogy

a magyar napok programsorozat az 1990-es rendszerváltás óta a legnagyobb szabású kulturális rendezvény Mongóliában.

2020-ban ünnepeltük a két ország közti diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját, de a Covid-járvány miatt a rendezvényt nem lehetett megtartani, ezért két év múlva kerül erre sor. A kétnapos rendezvény ideje alatt magyar zenekar lép fel, magyar néptáncosok és zenészek tartanak bemutatót, fellépnek az ulánbátori színház mongol táncosai is, akik szintén magyar táncokat adnak elő.

A magyar napok keretében két magyar filmet vetítenek le a legnépszerűbb ulánbátori moziban, illetve a mongol nemzeti televízió is magyar műsorokat mutat be.

A magyar napok részeként megtekinthető a Noyon uuli hun sírok kiállítás, amelyet a közeljövőben Európában szeretnének bemutatni. Magyar gasztronómiai bemutató is lesz, illetve magyar borokat is népszerűsítenek az eseményen.

A rendezvénysorozaton aláírják a magyar–mongol közös régészeti expedíció újabb munkatervét. Erről Obrusánszky Borbála röviden annyit árult el, hogy folytatódik a tavalyi Belkh-i hun temető feltárása, illetve a fővárostól mintegy negyven kilométerre északra, Ar Gunt nevű helyen egy hun közrendi temetőt is feltárnak.

A rendezvényt Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója köszönti majd, illetve hagyományőrző fegyveres bemutatót tart Hidán Csaba történész, régész kutató.

