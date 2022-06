Erőt sugárzó jelképek

– Ékszereiben keresztény és ősmagyar motívumok találkoznak. Milyen élmények segítették a témaválasztását?

– A 90-es évek végén többször is jártunk ékszerkiállításokra Németországba. Itt ismerkedtem meg a finnek Kalevala stílusával. Ez egy jóval kisebb kollekció, mint a magyar szimbólumok gyűjteménye, de ők is az ásatásokon talált leletek alapján dolgoznak. Mivel a mi mintakincsünk jelentősen gazdagabb, úgy gondoltam, hazánkban is fel lehet éleszteni ezt a kultúrát. A hazai kollekció a sumer, szkíta és honfoglalás kori emlékekből, a népművészeti hagyományokból és a még ma is élő székelyföldi jelképrendszerből áll.



– Milyen források alapján alakította ki az ékszerek motívumvilágát?

– Legfőbb forrásomként Huszka József A magyar turáni ornamentika története című könyvében szereplő raj­zait használtam. Két éven keresztül végeztem előzetes kutatásokat, ez idő alatt rengeteg könyvet olvastam és tanulmányoztam a feltárások során előkerült leleteket. Így bukkantam rá a szkíta állatábrázolásokra, amely szeretett témám. Szépen tükrözi azt a világlátást, amelyet ők képviseltek. Több dimenzió­ban ábrázolták az állatokat, nemcsak függőlegesen, hanem vízszintesen is, és gyakran egy motívumon belül több állat is szerepel. Ez jól nyomon követhető a magyar zöldhalompusztai csodaszarvasnál is: a füle alatt található egy turulmadár.

– Ezen jelképek használata mennyire volt jellemző ezen a területen?

– A honfoglalás korában bevett volt a használatuk, ekkor ékszerek helyett leginkább használati tárgyakat díszítettek velük, például szíjvégeket, hajfonatkorongokat és lószerszámokat. Boltunk megnyitásakor viszont nem volt divat ilyen ékszereket készíteni. Az építészetben – időtállósága folytán – fennmaradt a nemzeti-népi stílus, erről tanúskodik megannyi szecessziós épületünk Budapesten is. Az 1940-es években Fettich Nándor szerette volna ezt az irányzatot megteremteni az iparművészetben, sajnos sikertelenül.

– Alkotásaiban ötvözi a keresztény és ősmagyar jelképrendszert. Hogyan egyeztethető össze a kettő?

– A keresztény hagyomány az ősi magyar vallásban is fellelhető. Ezt számos történelmi emlékünk bizonyítja, melyek szerint őseink már ősi keresztény hittel érkeztek a Kárpát-medencébe. Ahogy már említettem, az ornamentikában is megtalálhatók erre utaló jelek, mint a keresztek és Nagyboldogasszony-ábrázolások. Ez is jól mutatja, hogy a keresztény kultúra szervesült a magyar hagyománnyal. Számos freskón és a templomok belső díszítésein is felfedezhetők ezek a motívumok. Úgy gondolom, mindennek a gyökere egy, hiszen egy az Isten, egy a nemzet.

– Hogyan lehet megjeleníteni ezt a két világot egy medálon vagy egy fülbevalón?

– Egyrészt, mivel a jelképek egyetemes üzenetet közvetítenek, az emberek, bárhol is éljenek, bármilyen hitet is valljanak, megérinti őket legbelül. Másfelől pedig, ahogy egy ősi jelképet modern formába önthet az ötvös, úgy a különböző, ám mégis egy felé irányuló motívumok is összeszövődhetnek egy ékszerben. Ezáltal pedig újabb és újabb mélységek tárulhatnak fel.