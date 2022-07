A zene mint közös nyelv

– Minél több időt töltünk itt, annál értékesebb tudás halmozódik fel, így lesz a szakmája legjobbja az, aki itt dolgozik

– jegyzi meg Kováts Andrea.

Jelenleg négy játékmestert, nyolc rendezőasszisztenst és hat súgót foglalkoztat az intézmény. Emellett két kolléga a különleges eseményekért, például koncertek és a félig szcenírozott operák rendezéséért felel.

Az előadásig vezető út roppant rögös: a próbafolyamat alatt a játékmesternek igazi csapatjátékosként kell működnie, mégis tudnia kell az akaratát érvényesíteni. A csoportvezető hangsúlyozza: ami mindig kevés egy színházban, az a próbaidő. Éppen ezért jó érzékkel kell megtervezni, felépíteni és beosztani a próbaidőszakot.

A műfaj szeretete mellett a kotta ismerete is elengedhetetlen a művészeti támogató tár munkatársainál, mivel a ház dolgozóinak közös nyelve a zene. A végszó ugyanis nem prózában, hanem a zenében érkezik.

– Mindig érdekes kérdés, hogyan lehet a zenét súgni. A színházban a súgó előre mondja a szöveget, míg az operai súgónak ismernie kell a zenei környezetet is, és akkor kell súgnia, amikor azt a művész meg is hallja.

A súgó kicsit vezényel is, és ezzel segít az énekesnek – avat be a súgói lét rejtelmeibe a tár vezetője. Az eredeti nyelven játszott operák és a külföldi sztárok gyakori fellépései az idegen nyelvek ismeretét is szükségessé teszik. A vezetőség éppen ezért ösztönzi és az elmúlt évben anyagilag is támogatta a munkavállalók nyelvtanulását.