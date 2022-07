Emberi sorsok az egyháztörténeti adatokban

Vaskos, több mint félezer oldal terjedelmű, ugyanakkor témaválasztásában is impozáns és különleges kötet jelent meg a budapesti Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség gondozásában: Dudás Róbert Gyula katekéta, lelkipásztori munkatárs, egyháztörténeti kutató Magyar katolikus papok Észak-Amerikában című, Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában szolgálatot ellátott római és görögkatolikus magyar, magyar származású, valamint magyarul beszélő lelkipásztorok történeti névtára 1825–2019 között alcímű könyve. Hatalmas, fáradságos és időigényes adatgyűjtés eredményeként jött létre ez a munka, amely meggyőződésem szerint hamarosan a modern katolikus egyháztörténet egyik megkerülhetetlen kézikönyvévé és forrásmunkájává válik.

Csaknem két évszázad észak-amerikai magyar katolikus lelkipásztori tevékenységét tekinti át a könyv. A papi életutak lexikonszócikk-szerű áttekintésén keresztül megismerhetjük például a missziókat vagy a gazdasági kivándorlóknak, illetve a politikai változások elől menekülőknek lelki vigaszt adó, ugyanakkor a nemzeti öntudatot és a magyarsághoz való ragaszkodást, ezek kereteit megteremtő közösségeket.

Az amerikai magyar kolóniákat kovászként működtető egyházi személyek életútját mutatják be tehát a könyvben, amely a hagyományos történeti névtárak felépítését követi. A mű a fontosabb életrajzi adatok (születés, papszentelés, szerzetesi fogadalom, halálozás) mellett a szolgálati helyeket is felsorolja.



Számos, a történeti emlékezet számára ismeretlen lelkipásztor életútja mellett olyan fontos szereplők portréi is helyet kaptak a kötetben, mint Cserháti Ferencé, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom–budapesti segédpüspöké. Vagy Dalos Patrik oratoriánus szerzetesé, akinek a neve onnan lehet ismerős, hogy – Békés Gellérttel együtt – modern magyar nyelvre fordította az Újszövetséget. Anyanyelvén kívül még tizenhat nyelvet ismert, s 1962-ben a tengerentúlon tevékenykedett egyetemi oktatóként. Különös és tragikus sorsok is elénk tárulnak a könyvből. Körösztös Krizosztom, aki 1938 és 1940 között ferences szerzetesként szolgált Amerikában, 1944. október 28-án a délvidéki magyarellenes vérengzéseknek esett áldozatul: egyszerűen agyonverték. Az íróként és festőművészként is ismert kalandor, Kubinyi Viktor előbb kalocsai, majd egri főegyházmegyés pap volt, aztán Amerikában idős hölgyeket kisemmiző szélhámosként és ókatolikus püspökként szerzett kétes hírnevet.

Dudás Róbert Gyula kötetének nagy erénye, hogy régi és újabb sajtóforrások, nyomtatott névtárak és internetes adatbázisok alapján ezres nagyságrendben tekinteti át és adja közre az Észak-Amerikában szolgált katolikus egyházi személyek életének és szolgálatának főbb adatait.

Dudás Róbert Gyula: Magyar katolikus papok Észak-Amerikában. Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában szolgálatot ellátott római és görögkatolikus magyar, magyar származású, valamint magyarul beszélő lelkipásztorok történeti névtára 1825–2019 között. Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 2020, 536 oldal

Borítókép: Dudás Róbert Gyula (Forrás: Wikipédia)