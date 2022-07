Hamarosan kezdődik a Kőfeszt, a nyugalom fesztiválja

Negyedik alkalommal rendezik meg a Kőfesztet, a nyugalom fesztiválját a Káli-medence szívében, idén tíz helyszínen: Kővágóörsön, Kékkúton, Balatonhenyén, Köveskálon, Mindszentkállán, Szentbékkállán, Pálkövén, Salföldön, Ábrahámhegyen és Monoszlón.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő a csütörtökön tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Kőfeszt egy olyan rendezvény, amely a Balaton-felvidéki fesztiválok és a helyi társadalmak legnemesebb hagyományait éleszti újjá és illeszti bele egy XXI. századi környezetbe, társítva egymással a hagyományőrzést, a hagyományápolást és a korszerű kultúrát.

Örülök, hogy a Kőfeszt nemcsak standard tagja az Európa kulturális fővárosa programkínálatnak, hanem azt mondhatjuk, hogy elsők között lépett be, és ennek köszönhetően a negyedik Kőfeszt már része annak a társaságnak, amelyre építhetünk a továbbiakban is

– hangsúlyozta Navracsics Tibor.

Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa (EKF) Zrt. vezérigazgatója szerint a Kőfeszt a legjobb példa arra, hogy hogyan lehet támogatni a helyieket, hogy évről évre motiváltabbak legyenek. A vezérigazgató a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a Kőfeszt 2023-ra is elnyerte az EKF támogatását.

Az ötnapos fesztivál mesés miliőben kínál változatos programokat, amelyek küldetése, hogy népművészetünk, néphagyományaink újra élővé váljanak, mindezt természetes környezetükben: a falvakban.

A programokat Csúri Ákos, a Kőfeszt alapítója és főszervezője ismertette, kiemelve, hogy a rendezvénysorozat programjait elsősorban a gyerekeknek, a fiataloknak szánják, hiszen fontos, hogy a népi kultúra természetes módon jusson el ennek a generációnak a fülébe, tudatába. Továbbá küldetésüknek nevezte, hogy minden esztendőben bemutassák a határainkon túli mestereinket is, akik életvitelszerűen őrzik a magyar hagyományokat.

A fesztivál idén igazi kuriózummal kezd, hiszen Demjén Ferenc először lép fel a Káli-medencében, és Indulj, új csodákat látni… című koncertje szép belépőnek ígérkezik. Ferenczi György és a Pesti Rackák örömzenéje minden egyes alkalommal olyan energiával tölti fel a közönséget, ami egyedülálló – így lesz ez a Kőfeszten is. A Petőfi Zenei Díj idei győztese, a gyergyószentmiklósi 4S Street zenekar is színpadra lép – akik a Bagossy Brothers Company előzenekaraként már a Papp László Sportarénában számos rajongó szívét elrabolták –, de itt lesz a Misztrál együttes és Heinczinger Mika is, Pál István Szalonna és Bandájától pedig idén az Idegen földre ne siess című jubileumi koncertet láthatja és hallhatja a közönség.

Pál István Szalonna és Bandája is fellép a Kőfeszten. Forrás: Kőfeszt

Idén a Kőfeszt ad otthont a Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozójának, ahol többek közt a Fonó Zenekar, az Üsztürü, a Naszály, a Fokos Zenekar, Tankó Eszter a Gyimesből, a felvidéki Korpás Éva és zenekara muzsikálnak, akik természetesen a késő esti táncház házigazda-zenekarai is lesznek.

Önálló estjével, újabb – Legszebb ország hazám címmel – ősbemutatóval érkezik Lázár Csaba, Pély Barna pedig Ábrahámhegyen vezet be mindenkit a blues szépségeibe, ahol az Anima Sound System is koncertet ad.