Úszva a nézők feje felett

Forrás: VeszprémFest

A csendesebb és tartalmasabb pillanatokban James Blunt az édesapjának – aki a múlt évben komoly betegségből gyógyult fel – ajánlotta a Monster című dalt, amit egyetlen reflektorfényben egy zongorán játszva adott elő. Megható jeleneteknek voltunk tanúi, de James Blunt nem hagyta ennyiben, és a rá jellemző önironikus humorral azonnal váltott, felpörgetve a hangulatot.

Az este egyik csúcspontja volt, amikor James Blunt rövid intróját ­követően felvett egy gázálarcot és váratlanul a közönség karjaiba ugrott, akik óvatosan és vigyázóan „úsztatták” fejük felett a zenészt,

miközben a zenekar a ’Cus I love You dallamát játszotta. Az énekes egy olyan show-t adott elő a színpadon, amiben a személyesség és a meghittség együtt volt jelen a folyamatos ovációval a nézők részéről.

Nemcsak Blunt és a közönség, de a zenészek is élvezték az estét, a hangszeres zenei aláfestés és az énekhang együttesen izgalmas hangzásvilágot alkotott, és így a nappali dallamos és fülnek kedves hangulatról a jól megkomponált világítástechnikai fényjátékkal egy olyan éjszakai csúcspontra vitte a koncertet, ami ­egyértelműen ritkaság egy lágyabb és inkább visszafogottabb zenei stílus esetében. A tömeg ugrált és együtt énekelt az előadókkal, és annyi jó sláger követte egymást, hogy nem igazán lehet kiemelni egyiket sem a sok közül, talán a Stay the Night volt az, ami olajként lobbantotta lángra a tömeg kedvét, hogy végigtáncolják az éjszakát.

A népszerűbb, vidámabb és táncolhatóbb slágereket – mint például a Cold és a Where is my Mind – a zenekar frenetikus hangulatban adta elő. A koncert végéhez közeledve a közönség egy emberként énekelt a Veszprém Arénában, nem engedve el a zenészeket, akik még két számot adtak elő, majd Blunt a pianínón állva fokozta a hangulatot.

Nem számít már, ki hol volt, mindenki együtt táncolt ezen az estén, és nehezen engedték el a zenekart, akik őszintén játszottak és élvezték a zenélést.