Látogatottsági rekord az idei Kőfeszten

Idén ismét a Kőfesztről szólt minden augusztus első hetében a Káli-medence településein. A nyugalom fesztiválja tíz helyszínen várta a kikapcsolódni vágyókat: Kővágóörs, Kékkút, Balatonhenye, Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Pálköve, Salföld, Ábrahámhegy és Monoszló adott helyet az ötnapos rendezvénynek.

Az esemény alapvető missziója, hogy népművészetünk, néphagyományaink élővé és megélhetővé váljanak, idén közel negyvenezer embert vonzott a Balaton-felvidékre – ami nem csoda, hiszen változatos és színvonalas programokkal várták az érdeklődőket tíz település huszonöt helyszínén.

Demjén Ferenc már a nulladik napon telt házas koncertet adott Kővágóörs sportpályáján, de nem volt sokkal kevesebb érdeklődője és nézője a Misztrál együttesnek, a Fordulj Kispej Lovam Együttes néptáncprodukciójának, Pál István Szalonna és Bandájának, miképpen a jubiláló Szent Efrém Férfikarnak, de Ferenczi György és a Pesti Rackák örömzenéjének sem – akikkel kapcsolatban a fesztivál alapítója, Csúri Ákos azt is elárulta, hogy a jövő évi Kőfesztet ők indítják majd.

Pál István Szalonna és Bandája is sok érdeklődőt vonzott. Forrás: Kőfeszt

Idén a Kőfeszt adott otthont a Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozójának is, ahol többek között a Fonó Zenekar hét hagyományőrzővel, az erdélyi Üsztürü és a Heveder, a délvidéki Fokos Zenekar, valamint a felvidéki Korpás Éva és zenekara is fellépett, és természetesen hajnalig tartó táncházak házigazdái voltak. A tavasszal átadott Botond pajta folkcentrumként működött. A pajta minden – gyerek-, felnőtt-, irodalmi, képzőművészeti és zenei – programban maximálisan igazolta létjogosultságát.

Természetesen nemcsak a nagykoncerteken, hanem a templomokban, az udvarokban, a játszótereken és a strandon is folyamatos volt a pezsgés. Amíg a legkisebbek a különböző foglalkozásokon alkottak, addig a felnőtteket is számos kiváló lehetőség várta. A Kőfeszt ideje alatt három irodalmi-színházi ősbemutatót tartottak, hat képzőművészeti kiállítás nyílt meg, de nomád harcászati és ügyességi lovasbemutatók is várták az érdeklődőket. Emellett számos könnyű- és komolyzenei produkciót láthatott a közönség.

A legkisebbeket is számos program várta. Forrás: Kőfeszt

2022-ben sem maradhatott el Navratil Andrea Dúdolója vagy az ördöngösfüzesi Hideg Anna néni énekhangja, de a Görömbő Kompánia előadásain is gyerekek és családok sokasága szórakozhatott. A Szent Efrém Férfikar a szokásához híven hatalmas közönséget vonzott, nemcsak a szentbékkállai templomba, de a kővágóörsi sportpálya színpadára lépve is.Kerekasztal-beszélgetésekkel, könyvbemutatókkal és slammer programokkal is találkozhatott az, aki ellátogatott a Kőfesztre.

A Kőfeszt idén is a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatásával valósult meg.