Festészet, színészet, fotográfia

A fotográfiák sajátos, közönség nélküli performanszokat örökítenek meg. Bár jóval többek puszta megörökítésnél, amennyiben (nyilván) képzőművészeti ihletettségű felvételek készültek. A kiállítás fontos eleme a hangulatot érzékletesen megragadó videó, amely fikciós eszközökkel, tehát nem pusztán dokumentálva tárja elénk az alkotói folyamatot.



Az szintén hasznos tudás, hogy noha Horváth Károly színész, több mint egy évtizeden keresztül vezette a B 32 Galériát. Hasznos, tudniillik kiderül, hogy van köze, rálátása a kortárs képzőművészetre, továbbá az alkotók, akiknek munkáit továbbgondolta, a színház, az akció, a videó nyelvén, személyes ismerősei, barátai. Így érthetők igazán a néhol pimasznak tűnő gesztusai.



Bergendy Péter filmrendező megnyitójában feszegette a kérdést: mik is valójában a képek? Amire jutott, meglehetősen közel áll Horváth Károly és Köő Adrien munkamódszeréhez vagy mondjuk szellemiségéhez, miszerint „a festmények a filmek elődei, maguk is egyfajta filmek” – vélekedett a rendező.

– A képek elmondanak valamit. Vagy a létrehozójáról, vagy éppen a létrehozó mond el egy történetet – fejtegette Bergendy Péter, aki szerint a kép, a fotó, a film önkifejezés is egyben. Általuk az alkotó rendbe teszi a világot, vagy éppen összezavarja, hogy az adott részekből máshogyan rakja össze.

– A képpel a tudatunkat és a tudattalanunkat egyaránt megmutatjuk – mondta Bergendy Péter, majd a megnyitót megelőző videófilmmel kapcsolatban (amely, miként írtam, az alkotói folyamatot ábrázolja) felidézte ifjúkorát, amikor szuper 8-as formátumban lehetett hozzájutni nagy filmsikerek húsz-huszonöt perces kivonatához, amelyekből vetítéseket szervezett osztálytársainak. Nem puszta vetítéseket, mert bizony csínyekkel erősítette a hatást: A földrengés című klasszikus esetében például a gátszakadás-jelenet alatt vizet permetezett a nézőtérre.



Valami ilyesmit élhetünk át Horváth Károly és Köő Adrien kiállításán is. Bemutatják a képeket, közben fontos performansszal egészítik ki azokat. Új alkotásokkal keresik a választ arra, mi a kép. Továbbgondolják, kiegészítik, párhuzamot állítanak és a maguk művészi nyelvén értelmezik

– sommázta mondandóját Bergendy Péter.