Hétvégén lesz a Kutatók Éjszakája

Annak érdekében, hogy Magyarország 2030-ra Közép-Kelet Európa tudásközpontjává váljon, több intézkedést is hozott a kormány - tette hozzá az államtitkár, aki ezek között említette, hogy 2022. január elsejétől megduplázták az egyetemek finanszírozását és új irányítási modellt vezettek be a felsőoktatási intézményekben. Hangsúlyozta, hogy 2030-ig 2700 milliárd forintot szánnak az egyetemi és kutatói infrastruktúra fejlesztésére. Emellett beszélt arról is, hogy Magyarország a 2021-es GDP-arányos 1,6 százalékról 2030-ra 3 százalékra szeretné növelni a kutatás-fejlesztésre és innovációra szánt forrásokat.