Újra magyar hegedűs a Concertgebouw színpadán

Kelemen Barnabás Kossuth-díjas hegedűművész a világ egyik leghíresebb kvartettversenyének zsűritagjaként nemrég Kanadába utazott. Mint mondja, a rangos eseménynek magyar vonatkozása is van, ugyanis a verseny megálmodója a világhírű Székely Zoltán, a Hungarian Kvartett alapítója volt. Bartók Béla Székely Zoltánnak írta a II. hegedűversenyét, és ő is mutatta be. Székely Zoltán 1976-tól haláláig, mintegy negyven évig élt a Banff Centre-ben, Calgary mellett, s a megméretés és annak héttagú zsűrije az ő zenei hagyományait viszi tovább.

A klasszikus zene nem a rekordokról szól, de minden bizonnyal annak tekinthető, hogy ebben a szezonban ötször lép fel szólistaként Kelemen Barnabás az amszterdami Concertgebouw Nagytermében. Sőt magyar szólista egy évadon belül még aligha játszott ennyiszer ebben a teremben, amelyet Európa Carnegie Halljának is hívnak.

– Fischer Iván kért fel arra, hogy játsszuk el a Concertgebouw zenekarával Bartók I. hegedűversenyét ebben a csodálatos teremben. Ez messze a legkomolyabb állomása az idei öt hangversenynek, amit itt adok, mert az amszterdami Concertgebouw Nagytermében ugyan sok művész fellép, ám nem mindenkinek adatik meg az, hogy a Concertgebouw zenekarával játsszon, s ez feltétlenül nagy dolog. Az ötvenes-hatvanas évekből említhetném Szigeti Józsefet, Székely Zoltánt és Zathureczky Edét is, akiknek volt lehetőségük játszani a zenekarral, de azt követően egészen máig nem tudok erre példát mondani – hangsúlyozta Kelemen Barnabás, aki 2022 márciusában a Holland Filharmonikusokkal többek közt Mozart-hegedűversenyt játszott két alkalommal. Szeptember 14-én és ­15-én pedig Bartók Béla 1. hegedűversenyével lép újra szólistaként az amszterdami Concertgebouw színpadára a Concertgebouw zenekarával, Fischer Iván vezényletével. A zenekar és a Kossuth-díjas hegedűművész most dolgoznak először együtt, a koncertet pedig a magyar közönség is élvezheti, hiszen ugyanez a produkció érkezik a Müpába szeptember 24-én.

Nicolas Altstaedttal és Alexander Lonquich-sel decemberben az angol Gramophone-díjas 2021-es közös lemezük anyagát játsszák a Concertgebouw Kamaratermében.

A Fesztivál Akadémia Budapest alapító vezetője fáradhatatlanul tevékeny a hazai zenei életben is.

– A Fesztivál Akadémia Budapest mára már egy egész éves program, sőt intézménnyé nőtte ki magát, mert nemcsak az országban, hanem határon túli településeken is megfordulunk év közben. Koncerteket adunk, mesterkurzusokat szervezünk szakiskolákban és zeneiskolákban egyaránt, s ennek óriási hatása van. A vidéki tehetséges hallgatók és tanárkollégák kezét az elmúlt években kicsit elengedtük, a Covid-járvány ­miatt is, és sajnos már előtte is, de fontos őket inspirálni és ösztönözni, s elmondani, hogy amit nap mint nap csinálnak, hihetetlenül fontos, mert az maga a jövő. S nemcsak a zenészek jövőjét – például, hogy kik játszanak majd a zenekarokban, kik oktatnak zenét –, hanem a jövő közönségét is meghatározza az alapfokú zeneoktatás, ami nagy múltú Kodály országában

– mondta a hegedűművész. Ez számokban kifejezve pedig annyit jelent, hogy a legjelentősebb világsztárokat felvonultató nyári fesztivált követően a magyar állam támogatásával kilenc régióban tehetségkutató mesterkurzust szervez a Fesztivál Akadémia Budapest a Tanítás művészete elnevezésű programban 8–18 éveseknek hazánkban és határainkon túl huszonhét városban októbertől februárig, majd ezt követi kilenc regionális hegedű- és csellóverseny, amelynek zsűrielnöke lesz március és június között.

Kokas Katalinnal közös kvartettjével, a Kelemen Kvartettel pedig az egyik legkomolyabb nemzetközi lemeztársasággal, az Alpha Recordsszal szerződött le Bartók összes kvartettjének felvételére a következő két szezonban. – Szinte egy lehetetlen feladat, akárkinek nem megy, hiszen a hat Bartók-vonósnégyes a XX. század művészetének egy olyan sorozata, amely léptékben leginkább Beethoven szimfóniáihoz hasonlítható. A jelentős zenészek életművében mérföldkő Bartók összes vonósnégyese, így a Kelemen Kvartett életében is.

Borítókép: Kelemen Barnabás (Fotó: Felvégi Andrea)