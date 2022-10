Társművészetek találkoznak

Az eseménysorozat érdekessége, hogy a Magyar Zene Háza szellemiségének megfelelve különleges kapcsolatokat teremt, nem mindennapi találkozásokat biztosít azzal, hogy újszerű párosításokat állít egy előadótérbe, s így kínál különleges kulturális élményt.

Snétberger Ferenc gitárművész Gilles Apap hegedűművésszel, Likó Marci, a Vad Fruttik zenekar frontembere pedig Géczi János költővel áll majd egy színpadon.

Az Auer Trió Mendelssohn-estjét Hegedűs D. Géza közreműködése formálja egyedi eseménnyé, aki az elhangzó művek tételei között Mendelssohn meglepően szellemes, derűs beszámolóit eleveníti meg, melyeket a családtagjainak szánt a koncertjeiről, utazásairól.

Hasonlóan érdekesnek ígérkezik A zene ezer árnyalata címmel meghirdetett program, amelyen két veszprémi fesztivál mutatkozik be: a már-már hagyományosnak mondható veszprémi régizenei napok és egy még meg sem született rendezvény, a 2023 októberé­ben debütáló Chaconne fesztivál. Erről annyit mindenképpen érdemes elmondani, hogy ugyancsak egyfajta régizenei stílus, egy spanyol tánc XVII. és XVIII. században elterjedt hangszeres változata.

Természetesen nemcsak a múlt, de a jövő is helyet kap a nagyszabású sorozatban. Ilyen lesz például a fiatal tehetségeket felvonultató koncert, amelyen azok a Veszprémből származó, illetve egykor Veszprémben (a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolában, valamint a Csermák Antal Zeneiskolában) tanult muzsikusok állnak színpadra, akik azóta szólistaként vagy pedagógusként nemzetközi elismerést és tapasztalatot szereztek. De kár is folytatni a felsorolást, hiszen az érdeklődők a Magyar Zene Házának honlapján könnyen tájékozódhatnak a várható eseményekről. Érdemes azonban ide idézni az intézmény vezetőjének szavait:

Még jóval a Magyar Zene Háza megnyitása előtt találtuk ki, hogy évente legyen két vendég város az intézményben, hogy kaput nyithassunk vidéki városok kulturális, főként zenei világára

– nyilatkozott a Város-vendég sorozatról Batta András ügyvezető igazgató.

Majd hozzátette:

Az idei év második meghívottja Veszprém, ami azért is lényeges, mert a Zene házába tervezett sorozat a 2023-as Európa kulturális fővárosa fesztiválév előzetese. Ez a sorozat rendkívül fontos számunkra, hiszen a Magyar Zene Háza nemcsak Budapesté, hanem mindenkié, és mi azt is szeretnénk, ha mindenki magáénak érezné.

A vendégek oldaláról a Kulturális főváros program vezérigazgatója szólalt meg. Ő elmondta, hogy Veszprém az UNESCO Kreatív városok hálózatának részeseként a Zene városa cím birtokosa, zenei, művészeti fesztiváljai régóta meghatározzák nemcsak a helyi, hanem az országos kulturális évadot is.

Veszprémben nem csupán alkalomszerű zenei események valósulnak meg, hanem kidolgozott koncepciók alapján működő, sok éve létező, a helyi művészeti-zenei életre alapozó és azt egyben folyamatosan inspiráló, fejlesztő zenei események vannak jelen. A Város a házban – Veszprém sorozat jól példázza, hogy a helyi zenei élet nem elszigetelten működik, hanem nyitottan, bekapcsolódva a fővárosi, az országos, sőt a nemzetközi fősodorba is

– fogalmazott a most kezdődő sorozat mélyre nyúló veszprémi gyökereire is utalva Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 vezérigazgatója.

A nyitás óta csaknem hétszázezer látogató járt már a Magyar Zene Házában, ami Horn Márton, a ház intézményigazgatója szerint az olyan különleges koncertsorozatoknak is köszönhető, mint amilyen a most kezdődő veszprémi sorozat lesz.