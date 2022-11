Haminyó anyótól a szimfonikusokig

Hogy a Karthago és Balogh karmester úr minden kétséget eloszlasson, Dvorak Újvilág szimfóniája – akár egy kupica házi pálinka reggeli vagy ebéd előtt – jó ízzel alapozza meg a későbbi bő két órát. Talán bele sem gondolva, vajon milyen lehet majd az eljövendő új világ. Inkább a jelennél maradunk, hiszen sorjáznak a belénk égett emblematikus dalok, negyvenhárom év bő termése: Barátok nélkül, Senki lánya, Keleti éj. Elől időről időre magasba szökő tűzijátéksor gondoskodik a látványról, az óriás, háromosztatú háttérvetítőn a korinthoszi oszlopok között a jól ismert elefántcsorda robog, amelyet aztán felváltanak az aktuális nótákhoz kapcsolódó stilizált, effektezett mozgó- vagy állóképek.

Meglepő s egyben jól eltalált dramaturgiai megoldásként Zayzon Csaba színművész családias díszletek között ülve olvas fel alkalmanként rövid fejezeteket Bauer Barbara tavaly megjelent Most élsz című Máté Péterről szóló könyvéből.

Nem csupán a zseniális énekes, de akár a teljes Karthago ars poeticája is lehetne a Zene nélkül mit érek én opusa, kiváltképp az új hangszereléssel.

Nem volt könnyű dolga Takáts Tamásnak ezen az estén. Máté Péter nem éppen rokon műfajokból importált dalait kellett a rockhoz hitelesen és a Karthago által felállított mércének megfelelően közvetítenie, ráadásul a sajátokkal periodikus váltásban. Emellett vérbeli frontemberként a konferálásokban is odatennie magát. De kitesz magáért: mindvégig szárnyal, sokszor éteri magasságokba is ellátogatva (tegyük hozzá, a felsőbb régiókban mindig is otthonosan mozgott, és ezen az életkor sem tudott számottevően változtatni), mindössze annyi pihenést megengedve magának, amíg a szintén elképesztő orgánumú Kocsándi Miklós, amúgy „főállásban” a Karthago dobosa) néhány nóta erejéig fel nem váltja. Utóbbira mintha rászabták volna a Szülői ház nehezen énekelhető tételét vagy a Most élsz című lírai gyöngyszemet. Mindeközben a Csak a zene szól obsitos Karthago-opus, amelyet a fronton énekel (ezalatt Takáts váltja a doboknál, mert ő azokat is kiválóan kezeli) már meg sem kottyan neki…

Gidófalvy Attila Fotó: Havran Zoltán

És ha már az obsitosnótáknál tartunk: a jól összeállított műsor arról is gondoskodott, hogy véletlenül se merüljünk el a nosztalgia jóleső, langymeleg vizében, mutatóba előkerül a Valahol és a Rock a vérünk, a negyvenéves jubileumi anyag két, veretes dala is. És persze a vége felé nem maradhatott el a közönségénekeltetős, ráadásos Requiem, Takáts „jutaloméneke”; majd a Lépd át a múltat, az Azért vannak a jó barátok, és meglepő zárótételként s egyben mementóként az Emlékezz rám.

A Karthago több mint négy évtizedes sikerének egyik titka az egyedi szólóénekhangok, az ötszólamú vokál és persze a hangszeres zenei alapok.

Kiss Zoltán Zéró és Kocsándi tökéletesen együttműködő ritmusszekció. Erre épül Gidófalvy Attila ízes, utánozhatatlan Hammond- és billentyűjátéka (a Rock a véremben, otthagyva a billentyűket, egy jót gitározik is), kiegészítve Szigeti Ferenc gibsonos gitárszólóival. És még valami: már a nyolcvanas években jó érzékkel ismerték fel, hogy az igényes muzsika és profi előadás mellé fontos kiegészítő a látvány, illetve a show. Korábban a koncertek kihagyhatatlan darabja volt, mára kinőtték a legendás Haminyó anyó performanszát, a ládából előbújó áttetsző fátyolos háremhölgy – rejtői megfogalmazásban: Leila az arab démon – erotikus hastáncát.

Nem éppen aszfaltsimaságú út vezetett a nyolcvanas évek Haminyó anyójától a 2022-es Máté Péter-dalok feldolgozásáig, szimfonikusokkal kísért előadásáig. De megérte végigjárni.