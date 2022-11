Új érme a Romkert emlékhelyről

A Székesfehérvár alapításának 1050. évfordulója alkalmából megjelenő emlékérmét Szabó Virág szobrászművész tervezte.

A magyarországi nemzeti emlékhelyeket bemutató sorozat a Nemzeti Örökség Intézete kezdeményezésére 2014-ben indult, a most megjelenő darab a sorozat kilencedik eleme.

A most kibocsátott érme előoldalán központi motívumként Szent István szarkofágja hosszanti bal oldalának stilizált részletábrázolása látható. A középen látható kerubmotívumot két oldalról csavarodó növényi rozetta határolja. Az előoldalon láthatók a kötelező alaki kellékek is, mint a Magyarország felirat, a BP. verdejel, az értékjelzés, a 2022-es verési évszám és a forint felirat.

Az emlékérme hátoldalán az emlékhely enyhén felülnézeti ábrázolása látható, amelyen megjelenik a központi fogadó épületrész, a kereszttel jelölt sírhely, bal oldalon pedig a Romkert kőfalának részlete. Az emlékérme felső szélén félköriratban a Székesfehérvár, alsó félköriratban a nemzeti emlékhely, alatta vízszintesen a romkert felirat olvasható. A nemzeti emlékhelyek közös logója a hátoldal jobb alsó részén található. A tervező mesterjegyét az érmekép bal oldalán, a kőfalba rejtve helyezte el.

Az emlékérme tízezer darabos korlátozott példányszámban jelenik meg bronzpatinázott kivitelben, és a rendelkezésre álló készlet függvényében, a kibocsátástól számított egy évig vásárolható meg névértéken a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában, valamint online felületén.

Székesfehérvár a középkori Magyarország politikai és kultikus központja, a királyok koronázásának és temetkezésének legfőbb színhelye volt. A székesfehérvári Romkert a magyar állam alapításának egyik legjelentősebb emlékhelye, hiszen a hagyomány szerint a várost 972-ben Géza nagyfejedelem alapította.

Szent István király nemcsak bazilikát épített a településen, hanem szakrális és államigazgatási központtá is tette. Fehérváron őrizték a koronázási jelvényeket, itt volt a királyi kincstár és a levéltár is, és csaknem ötszáz évig koronázóváros is volt.

A Romkertet 1936–1938 között alakították ki. 2011-ben nemzeti emlékhellyé avatták, 2020-ban elnyerte az év emlékhelye díjat.



Borítókép: Székesfehérvári Romkert (Fotó: MÖRI)