Hosszú lesz a téli szünet, tanuljunk-e a játék mellett?

A szokatlanul hosszú téli szünet a jóleső pihenés mellett kihívások elé is állítja a kisgyerekes szülőket. Ki vigyáz a gyerekekre? Ki segít elkészíteni a házi feladatokat? Vajon mit és hogyan kéne gyakorolni a félévi számonkérések előtt? Gyakori gond az is, hogy az ünnepi időszakot idilli, békés együttlétnek képzeljük, a valóságban viszont a kütyükön lógó gyerekekből, a tanulás miatti veszekedésből vagy az „Anya, unatkozom!” lemez végtelenítéséből áll. Ezért is érdemes előre, reális elvárásokat támasztva átgondolni, hogyan teljenek a közösen töltött téli napok.

Kell-e egyáltalán tanulni a téli szünetben vagy hagyjuk pihenni a gyereket?

Ebben a kérdésben nem egységes a szakértők véleménye. Az biztos, hogy pihenésre szükség van, és senki sem várja el, hogy szenteste a kötelező olvasmányt bújja a gyermek az adventi gyertyák fénye mellett.

A 3-4 éves korosztálynak bőven elég napi tíz perc játékos fejlesztés, a kisiskolásoknak is 30-35 perc gyakorlás már nagy lépés egy-egy készség csiszolásáért, a többi idő pedig telhet szabad játékkal is

– mondja Balázs Virág oktatás-módszertani szakértő.

Napi tíz perc fejlesztő játék elég a 3-4 éves korosztálynak a tanszüneti időszakban. Fotó: Getty Images/Orbon Alija

Digitális trükkök a konfliktusmentes fejlesztésért

A képességfejlesztő szoftverekkel foglalkozó szakértő szerint ha a tanulás élvezetes formát kap, akkor sokkal könnyebb rávenni a gyerekeket, nem kell könyörgéssel, vitával tölteni a karácsonyi napokat. Ki akarna a szünetben egy kockás füzet felett ülni, a szorzótáblát magolva?

Egy színes játék viszont, ahol a számok ismeretét eszközként használjuk, már sokkal vonzóbb. Tovább erősíthetjük a hatást, ha számítógépen, mobilon vagy tableten játszhat a gyerek, ebben az esetben már jutalomként is kínálhatjuk a fejlesztő feladatokat. Játék közben pedig észrevétlenül beépül a szorzótábla is, ráadásul többféle helyzetben találkozik vele a gyermek, mint ha papíron látná

– ismerteti Balázs Virág.

Motiváció a tanuláshoz?

A kétezres évektől fokozatosan egyre több inger, egyre több információ éri a gyerekeket, ezért is nehéz számukra a koncentráció. A kisiskolások, illetve az iskolára készülők még hamar elfáradnak, és nehéz hagyományos módszerekkel fenntartani a motivációjukat.

A nehézségek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek igenis akarnak tanulni, csak izgalmassá kell varázsolni számukra a tudás megszerzését. Ezért is lett játékaink mottója a Lenne kedved ügyesedni? kérdés, mert minden gyerek csillogó szemekkel bólogat, ha magolás helyett a játékos készségfejlesztés módszerével találkozik. Nagyon fontos az is, hogy itt nem frusztráló számonkéréssel szembesül, hanem sikerélményeket szerez, hiszen mindig a szintjének megfelelő feladatokat kap

– avat be minket Balázs Virág, a Farkas Bertalan Módszertani Központ vezetője.

A szakértők szerint egyre több inger éri a gyermekeket, így koncentrálni is nehezebben tudnak. Forrás: Getty Images

A matematikai készségek elsajátításához a leghasznosabb a memóriafejlesztés, a számolás, emellett a sorrendiség gyakorlása. Az Ügyesedni.hu oldalon kipróbálhatók a kapcsolódó játékok, és rengeteg játékos, nyomtatható feladatlapot is letölthetnek a szülők, nagyszülők.

„Szintén díjmentes nálunk egy elakadásmegtaláló konzultáció, amit Barbi és Nóri, két barátságos, profi tanárnőnk tart. Itt a szülő, akár a gyerekkel együtt, gyorsan képbe kerülhet arról, mit érdemes gyakorolnia a kisdiáknak a biztos tanulmányi alapok megszerzéséhez, melyik játékokat javasoljuk neki” – tájékoztat a Módszertani Központ vezetője a lehetőségekről.

Farkas Bertalan a nevét és az űrből hozott tárgyait adta a Módszertani Központnak

Balázs Virág oktatásmódszertani szakértő csapata 2021-ben abban a megtiszteltetésben részesült, hogy munkájukhoz megkapták Farkas Bertalan űrhajós legenda elismerését és támogatását is, aki amellett, hogy a nevét adta a módszertanhoz, rendszeresen tart náluk előadásokat, megmutatja a gyerekeknek az űrből hozott tárgyait, emellett izgalmas élményeiről is mesél. Sőt Berci bácsival, ahogy a róla elnevezett Oktatási és Módszertani Központban szólítják, már űrhajós játék is készült.

Legközelebb január 2-án lehet vele élőben találkozni, a módszertani központ budapesti okostantermében ugyanis nyílt és tematikus napokat, téli tábort szerveznek a hosszú téli szünet második felére, január 2 és 4. között.

„Gyere velem űrhajózni, felfedezzük a világűrt, és közben sokat tanulhatsz a programozásról is!” – hívja Farkas Bertalan játszani a 3–14 éves gyerekeket.

Farkas Bertalan és Balázs Virág csapatának közös hitvallása, hogy a negyedik ipari forradalomban is meg kell határozni a fontos pontokat az oktatásban, az érzelmi intelligencia, a szövegértés nem maradhat ki a tanulmányokból.

A technikát használni kell, ugyanakkor kulcskérdés, hogy a kicsik ne ugorják át az alapkészségek elsajátítását. Azaz ne tudjon a gyerek előbb tiktokozni, mint egy általa olvasott szöveget értelmezni, hiszen csak így lesz számára biztonságos terep az okoskészülékek világa.

