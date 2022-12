Rajtunk a világ szeme

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, milyen elképesztő fejlődés zajlott le az alatt a százhetven év alatt, amit a Nemzeti Múzeum kiállítása felölel. Nyilván ennek a rendkívüli előrehaladásnak is betudható, hogy az egyre átláthatatlanabb, egyre felfoghatatlanabb egységes világkiállítások szervezése helyett az áttekinthetőbb tematikus rendezvények felé fordult az érdeklődés. – 1851-ben, amikor az első világkiállítást megrendezték, még nem létezett Németország, Olaszország, a nemzetek még csak formálódtak, s ebben a formálódó világban, a két évvel korábban elveszett szabadságharc ellenére is beköszönt Magyarország – hangsúlyozta Navracsics Tibor, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország világkiállítási szereplései sikerszériát hoztak, ami azt tanúsítja, hogy olyan nemzet él itt Európa közepén, amely az állami függetlenség elvesztése dacára, hagyományait megőrizve mindenkor világszínvonalú teljesítményt tud nyújtani.

Borítókép: Jelenet a kiállításból (Fotó: Bach Máté)