Barangolás a barokk freskók világában

Az érdeklődők számára azonban a barokk freskók nemcsak esztétikai élményt, hanem intellektuális kalandot is jelentenek. A kiadványban helyet kapott tanulmányok pedig segítenek időben és térben is elhelyezni a freskókat, illetve az adott történelmi korszak dokumentumainak felhasználásában ismertetik a jelen emberének sokszor ismeretlen kultúrát, életmódot is. „A könyv segít megismerni a barokk kor emberének gondolkodásmódját, értékrendjét, az őket motiváló vágyakat és kísértő félelmeiket” – olvasható a több mint hatszáz oldalas könyv kiajánló szövegében, amely valóban túlmutat egy egyszerű művészettörténeti munkán.