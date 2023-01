Megjelent a karikaturista új Petőfi-kötete

A Petőfi-emlékév kapcsán kiadott kötetet a Petőfi Irodalmi Múzeumban pódiumbeszélgetésen mutatta be tegnap Rétvári Bence országgyűlési képviselő, Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalomi Múzeum főigazgatója, valamint Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikusművész.

Rétvári Bence elmondta, őt az kapcsolja a kötethez, hogy a Vivát Petőfi!-ben megjelenő rajzok eredetileg egy Vácra tervezett kiállításhoz készültek, de a könyv előbb született meg, mint a tárlat. Sajdik Ferenc egyébként Vác díszpolgára, és hogy kerek legyen a kép, Petőfi is sokszor megfordult Vácott, egyebek mellett az Anyám tyúkja című versét is ott írta.

Fotó: Havran Zoltán

Az alkotó Demeter Szilárd kérdésére válaszolva elmondta, hogy noha már elmúlt kilencvenéves, most érzi igazán, hogy kezd belejönni a rajzolásba. A most megjelent kötet fülszövegében pedig azt olvashatjuk:

Megragadták a Petőfihez fűződő anekdoták, történetek, úti jegyzetek, gyerekkorának, ifjúságának kalandjai, és most itt vannak elénk teremtve derűs, életvidám rajzokban.

A kötettel, illetve korábban megjelent két Petőfi-kötetével kapcsolatban (az egyik, a Mosolygó Sándor és Somolygó János című könyv, Petőfi és Arany barátságát dolgozta föl, a másik pedig A helység kalapácsa, amelyet karikatúrasokasággal illusztrált a grafikus) Sajdik Ferenc elmondta, hogy nagyon meglepődött, amikor Petőfi életének mélyére ásott. Egészen másféle alak bontakozott ki a kutatásokból, mint ami a köztudatban él.

– Cingár gyereknek képzeljük el – mondta a rajzló –, s kiderült, hogy Aszódon ő volt a legjobb tornász, kiderült, hogy úszni is remekül tudott, még fuldokló társát is kimentette a vízből, ami azért nem csekély fizikai teljesítmény.

Arról is beszélt, mennyire elcsodálkozott, amikor Petőfi nehéz természetével szembesült.

– Állandóan veszekedett Tompával, miközben Arannyal a legjobb barátságban volt – idézte föl a grafikus, hozzátéve, hogy mindezeken túl rendkívüli elme lehetett a költő.

Arannyal angolul leveleztek, tudott franciául (franciául beszélt például Bem apóval), s persze értett latinul és németül is. Hihetetlen okos ember lehetett…

Sajdik Ferenc arról is beszélt, hogy számára a Petőfi-versek olyanok, mintha ott ülne vele szemben a költő és elmesélné, mi történt vele: képzeld, befordultam a konyhába…

És lássuk be, Sajdik rajzai éppen ilyenek. Mintha azt mondaná: képzeld, olvastam valamit Petőfiről! Lerajzolom. És hipp-hopp, már ott is van előttünk az ezernyolcszázas évek világa, a reformkori Pest-Buda sok jellegzetes alakja, arszlánok, dámák, tisztecskék, morcos magiszterek, huncut diákok és persze Petőfi, aki most már örök helyet kapott a Sajdik-univerzumban, rögtön a Nagy Ho-ho-ho Horgász és Gombóc Artúr mellett.

Borítókép: Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalomi Múzeum főigazgatója, Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikusművész, valamint Rétvári Bence országgyűlési képviselő (Fotó: Havran Zoltán)