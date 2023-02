Magyar tervezők a milánói divathéten

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) és a Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) közös nemzetközi mentorprogramjának résztvevői mutatták be a 2023/24-es őszi-téli kollekciók darabjait február 21–27. között a Milano Fashion Week-en.

Milánó a világ egyik divatfővárosa (Fotó: Giulio Tanzini)

A magyar márkák ismét az MDDÜ Budapest Select ernyőmárkája alatt vonultak fel. Az egységes megjelenéssel az ügynökség intenzívebb összhatást kíván kölcsönözni a magyar termékeknek, hogy azok még erősebb benyomást keltsenek az eseményre látogató szakemberekben. A Budapest Select ernyőmárka az elmúlt szezonokhoz hasonlóan most is bizonyított: a hazai kortárs divat erősségeinek kiemelésével tette vonzóvá és könnyen beazonosíthatóvá a tervezők munkáit.

A Budpaest Select esernyőmárka prezentációja (Fotó: Giulio Tanzini)

Hatalmas lehetőség, hogy a magyar tervezők immár kilencedik alkalommal mutatkozhattak be a nemzetközi nagyközönség előtt a Milano Fashion Weeken. Büszkék vagyunk rá, hogy szezonról szezonra egyre nagyobb az érdeklődés a magyar divat sokszínűsége és kreativitása iránt. A nemzetközi elismertséget bizonyítja, hogy ezúttal egy olyan impozáns, a Milano Fashion Week egyik legfrekventáltabb helyszínén kapott helyet a Budapest Select kollektív show, ahol a legnevesebb világmárkák, köztük az Armani vagy a Moschino is bemutattak már

– hangsúlyozta Forintos-Szűcs Anita. Az MDDÜ általános vezérigazgató-helyettese folytatta: „Az eseménynek köszönhetően a magyar márkák ismét intenzív láthatóságra tehettek szert, amely egyszerre segíti őket az értékesítésösztönzésben, kapcsolatépítésben, valamint a hosszú távú célokat nézve hozzájárul a hazai divatipar nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolásába is.”

A mentorprogram részeként az Unreal Industries, a Pinetime Clothong és a Zsigmond a Palazzo dei Giureconsulti falai között február 21-én, a Fashion Hubban prezentálta friss kollekcióját, amely az egész divathét során a feltörekvő márkák és tervezők támogatására fókuszált. Az Abodi, a Cukovy, a Kata Szegedi és a The Four márkák február 23-án a Budapest Select kollektív divatbemutató keretében a kifutón mutatták be legújabb kollekciójukat a Milano Fashion Week egyik kiemelt helyszínén.

Az idei évben fontos mérföldkőhöz érkezett a nemzetközi mentorprogram, az előző szezonokhoz képest ugyanis most először láthatták a hazai tervezők divatbemutatóját az eddig biztonságot jelentő Fashion Hub helyszínén kívül.

Magyar márkák mutatkoztak be Milánóban (Fotó: MDDÜ)

Szezonról szezonra látjuk, hogy a nemzetközi szereplések milyen intenzíven fejlesztik a hazai divattervezők munkáját. Nemcsak inspirációt és szakmai visszajelzést kapnak ilyenkor a márkák, hanem ezek az események komoly eladásösztönző szereppel is bírnak. Az olasz divathéthez hasonló nemzetközi megjelenések hozzájárulnak Magyarország régiós divatipari pozíciójának megerősítéséhez, valamint az országimázs építéséhez

– magyarázta a milánói bemutatkozások stratégiai szerepét Jakab Zsófia, az MDDÜ vezérigazgatója.

A magyar márkák iránti érdeklődés a milánói divathét több helyszínén is megmutatkozott. Számos buyer – többek között a Tessabit és a Sapzio 38 showroom – látogatott el a Fashion Hub-ba és a Budapest Select kollektív show-ra egyaránt, utóbbin közel 400 fő vett részt személyesen, de a CNMI élő online közvetítésén is figyelemmel követhették az érdeklődők. A bemutatón pedig részt vettek a Vogue International, Vanity Fair és az Elle Italia divatújságírói és Sara Maino, a Vogue Talents alapító vezetője is. Carlo Capasa, a CNMI elnöke a backstage-ben is megtekintette a hazai tervezésű darabokat.

Abodi-ruha olasz kifutón (Fotó: MDDÜ)

A budapesti divathetet követően a nemzetközi nagyközönség előtt mutatkoztak be a márkák, s összességében elmondható, hogy számos elismerő visszajelzés érkezett hazánk tehetségeinek mind a szakértői résztvevők, mind a nemzetközi sajtó részéről.

Borítókép: Budapest Select ernyőmárka a milánói divathéten (Fotó: MDDÜ)