Zenei sokszínűség a Cziffra Fesztiválon

Ahogy eddig is megszokhattuk, a Cziffra Fesztivál a klasszikus zenei koncertek mellett műfajilag tágra nyitotta kapuit, ám idén rendhagyó időzítéssel, egészen májusig különleges programokkal várja a közönséget. – Bár lezárult a centenáriumi Cziffra-emlékév nemzetközi eseménysorozata, a feladatunk továbbra is az, hogy Cziffra György örökségét ápoljuk idehaza és a nagyvilágban – hangsúlyozta Balázs János zongoraművész, a fesztivál művészeti vezetője. Mint mondta, a szimfonikus zenekarokkal, művészekkel, külföldi intézményekkel való együttműködések, partneri kapcsolatok az elmúlt években rendkívül gyümölcsözőek voltak, mindenki kész folytatni a közös munkát. Mindez pedig azt mutatja, hogy a Cziffra Fesztivál grandiózusra nőtt. Azzal, hogy az emlékév programjait nemzetközi szinten tudtuk megvalósítani, a magyar zenei kultúrát és magyar zongoraiskolát tudtuk megmutatni a világnak.

Cziffra György zongoraművész. Fotó: Facebook

A február 26-án kezdődő Cziffra Fesztivál nyitókoncertjéről Balázs János elmondta, hogy Párizs aranykorát idézik meg a Zeneakadémia nagytermében, hiszen ez a város a XIX–XX. századi művészeknek, köztük Liszt Ferencnek és Cziffra Györgynek is fontos szerepet töltött be az életében. – Az esten Saint-Saëns Az állatok farsangját, Bizet C-dúr szimfóniáját és César Franck Szimfonikus variációit adjuk elő a Budafoki Dohnányi Zenekarral, Hollerung Gáborral és Sandro de Palma olasz zongoraművész barátommal – részletezte Balázs János. A zene ezúttal irodalmi élménnyel is kiegészül, hiszen a tételek előtt Lackfi János olvassa fel ez alkalomra írt verseit a mű főszereplőiről, azaz tyúkokról, hattyúkról, öszvérekről – vagy éppen zongoristákról.

Művészettel nevelés a Cziffra Fesztiválon

Az esten többek között fiatal tehetségeket is díjaznak.

Továbbra is nagy hangsúlyt szeretnénk helyezni a fiatal muzsikusok bemutatására. Azon dolgozunk, hogyan lehetne bővíteni a díjazottak létszámát

– fejtette ki Balázs János, aki szerint Cziffra György szellemiségét kétféleképpen lehet igazán éltetni: egyrészt ha rátalálnak azokra a művészekre, akik azt az irányvonalat képviselik, amit a legendás zongoraművész, másrészt ha teret, lehetőséget adnak nekik a tehetségük kibontakoztatására. Hiszen fiatalon bármilyen díjat kapni nemcsak elismerést jelent, hanem egy inspirációt is, ami elindíthat sok mindent.

Cziffra Györgyre jellemző volt az innovatív gondolkodás, a zenei műfajok integrálása, ami a fesztivál programjában is megmutatkozik.

Freund Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas agykutató előadásán, március 5-én a Magyar Zene Házában a közönség megismerheti a kreatív gondolkodóképesség fejlődésének agyi mechanizmusait, továbbá szó lesz az érzelemgazdagság, a motiváció szerepéről a hatékony tanulásban, valamint arról, hogy a művészettel nevelés milyen hatással van belső világunk fejlesztésére.

Örökzöld slágerek és klasszikus zene

Különleges zenei utazásra számíthat a nagyérdemű április 5-én a MOMKultban, ahol Balázs János Kovács Katival ad közös koncertet Mesés idők címmel. A zongoraművész elmondása szerint minden magyar lelkében él és ég egy Kovács Kati-dal, gondoljunk csak az Úgy szeretném meghálálni című vagy valamelyik szerelemes dalára.

Az elmúlt évtizedekben kétségkívül hatott a magyar társadalomra Kovács Kati. Mindig is becsültem azt az alázatot, odaadást, amivel a könnyűzenét szolgálta

– emelte ki Balázs János, aki elárulta, hogy Kovács Kati örökzöld slágerei klasszikus zenei kísérettel hangzanak majd el, így másfajta hangzásvilágra számíthat a közönség.

Balázs János a Cziffra Fesztivál programjait ismertette. Fotó: Kondella Mihály

A Hot Jazz Band, valamint Sárközy Lajos és zenekara báresten eleveníti fel április 14-én a második világháború utáni Budapest kávéházi életét, amelynek szerves része volt Cziffra György zongorajátéka is, míg április 17-én igazi klasszikus zenei koncerten csendül fel Liszt Ferenc összes rapszódiája olyan nagyszerű zongoraművészek közreműködésével, mint Csalog Gábor, Érdi Tamás, Ránki Fülöp, Király Csaba és Mocsári Károly. Balázs János a koncert kapcsán megjegyezte, hogy ezen az esten a Magyar rapszódiák is elhangzanak, mivel Cziffra Györgyhöz talán a leginkább köthető darabokról van szó.

Ikonikus gyerekdalok

A Cziffra Fesztivál közönsége megszokhatta, hogy egyedi produkciókkal is találkozhat. Kelemen Barnabás és Balázs János Johannes Brahms három hegedű-zongora szonátáját adja elő, a két művészhez csatlakozik Balogh Kálmán cimbalomművész, akivel közösen adják elő Brahms Magyar táncok című kompozícióit, még izgalmasabbá téve az estet április 26-án a Magyar Zene Házában.

A fesztivál szervezői idén is gondoltak a gyerekekre, hiszen a zenei nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Balázs János tíz éve kezdett el gyerekkoncerteket adni, ez idő alatt több tízezer fiatal vett részt a klasszikus zenei beavató koncerteken.

Mint kiemelte, fontos, hogy a gyerekek szintjén, játékos formában vigyük őket közelebb a zenéhez. Május 21-én a MOMKultban a műfaj legendás képviselője, Halász Judit lesz ebben segítségére, aki színészi karrierje mellett új műfajt teremtett gyermekeknek szóló versdalaival.

A délelőtti eseményen ikonikus dalok, gyerekeknek szóló történetek hangzanak majd el. Úgy gondolom, hogy Halász Judit személye még inkább rá tud arra erősíteni, hogy a társadalomban mennyire fontos a gyerekek zenei nevelése

– zárta gondolatait Balázs János.

A programokra jegyeket a Cziffra Fesztivál weboldalán válthatnak.

Tekintsék meg az ifjú Cziffra Györgyről készült 1934-es felvételt: