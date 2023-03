Két pályázattal indul az idei Versmaraton

Kortárs versek megzenésítése

A HangHordozók címmel meghirdetett pályázat a maga műfajában az elmúlt évtizedek legnagyobb – egyben hiánypótló – versenye. A program során a megzenésített verseket előadó szólisták és zenekarok versenyeznek. Az elmúlt években kétszáznál is több kortárs verset zenésítettek meg a pályázók, amelyek közül többet rádiókban is játszottak. A résztvevők a versenyen Az év versei 2022 kötetből válogathatnak műveket. A legjobb pályázókat a zsűri élőben is meghallgatja a döntőben, közönség előtt. A verseny pedig pénzdíjazású.

A zsűri tagjai: Bonyár Judit (NeoFolk), Csík János (Csík zenekar), Eredics Gábor (népzenész), Likó Marcell (Vad Fruttik), Váczi Eszter (Váczi Eszter & Quartet)

A pályázatok linkjeit YouTube/Vimeo oldalra feltöltve várják április 28-a éjfélig a szervezők a [email protected] e-mail-címre.

A pályázóknak Az év versei 2022 című kötetből kell alkotásokat válogatniuk (Fotó: Magyar Napló)

Szavaljatok közösen kortárs verset!

A Szaval a suli! címet viselő pályázat célja, hogy közép- és általános iskolai tanulók csoportosan szavaljanak kortárs verseket. Egy legalább ötfős (felső korlát nincs) osztály/csapat együttesen Az év versei 2022 kötetből kiválasztott verset szavalja, amelyet videóformátumban küldenek be a szakmai zsűrinek.

A nyertesek meghívást kapnak az Ünnepi könyvhét színpadára, ahol előadhatják a díjazott produkciót.

A zsűri tagjai: Erős Kinga író, kritikus; Horváth Szilárd szerkesztő, műsorvezető; Stifner Gábor kulturális újságíró; Csőre Gábor színművész; Zsille Gábor költő, műfordító

A pályázatokat szintén a YouTube/Vimeo oldalra feltöltve várják a szervezők április 28. éjfélig az [email protected] e-mail-címre.

A versenyre legalább öt főből álló csoport nyújthat be pályázatot (Fotó: Magyar Napló)

Költők futása és 13. Versmaraton

A Versmaratont idén is a magyar költészet napján, április 11-én rendezik meg a szervezők a Magyar Rádió márványtermében. Az eseményen hatvankilenc költő vesz részt.

A program óránkénti bontásban:

10–11 óra: Géczi János, Iancu Laura, Kopriva Nikolett, Kürti László, Lázár Balázs, Vörös István 11–12 óra: Both Balázs, Lajtos Nóra, Miklya Zsolt, Vári Fábián László, Zalán Tibor 12–13 óra: G. István László, Kemény István, Mezey Katalin, Murányi Zita, Z. Németh István 13–14 óra: Csillag Tamás, Fenyvesi Ottó, Kulin Borbála, Lackfi János, Péntek Imre, Székelyhidi Zsolt 14–15 óra: Jenei Gyula, Léka Géza, Petőcz András, Rónai Balázs Zoltán, Sántha Attila, Villányi László 15–16 óra: Bán-Horváth Veronika, Czigány György, Farkas Wellmann Éva, Fekete Vince, Jász Attila, Sütő Csaba András 16–17 óra: Fecske Csaba, Kovács István, Rózsássy Barbara, Serfőző Simon, Tóth Erzsébet 17–18 óra: Király Farkas, Korpa Tamás, L. Móger Tímea, Tolvaj Zoltán, Végh Attila, Viola Szandra 18–19 óra: Báger Gusztáv, Halmosi Sándor, Lázár Kinga, Payer Imre, Szabó Fanni, Tomaji Attila 19–20 óra: Filip Tamás, László Noémi, Mechiat Zina, Méhes Károly, Szentmártoni János, Wirth Imre 20–21 óra: Győri László, Kodolányi Gyula, Novák Valentin, Rékai Anett, Turczi István, Völgyi Anna 21–22 óra: Bék Timur, Falusi Márton, Gulisio Tímea, Karácsonyi Zsolt, Regős Mátyás, Sebestyén Ádám

De nem marad el a Költők futása sem, amelyet április 1-jén, szombaton rendeznek a IX. kerületi Ferenc téren, ahol bárki együtt futhat a művészekkel.

A pályázatokkal kapcsolatos információ és jelentkezési lap ITT érhető el.

Borítókép: Versmaraton (Fotó: magyarnapló.hu)