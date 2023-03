Közép-ázsiai műfordítók tisztelegtek Petőfi előtt

A helyi Szent László Óvoda és Bölcsőde, valamint a Szent László Általános Iskola gyermekeinek műsora után Nagy András polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Mint fogalmazott: 175 esztendő telt el azóta, hogy győzött a magyar forradalom, ebben az esztendőben emlékezünk emellett nagy költőnk születésének 200. évfordulójára is. Petőfi Sándor és generációja végrehajtotta a lehetetlent: a reformkor politikusai után az ő generációja, a fiatal értelmiségiek nem arctalan tömegként, hanem közösen kiállva követelték a szabadságot. Ezekben a napokban nemcsak sorsfordító napokat vittek véghez, hanem történelmet is írtak. A településvezető köszönetet mondott Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnek, hogy Jászszentlászlón is emléke állhat ezentúl hazánk legismertebb költőjének.

A szobrot Lezsák Sándor országgyűlési képviselő leplezte le



Petőfi Sándor bronzból készült mellszobrát Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, Lantos Györgyi szobrászművész és Nagy András polgármester leplezték le, majd Kósa István református lelkész áldotta meg. A szoborhoz a tisztelet és emlékezés koszorúit és virágait helyezték el a résztvevők.

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő beszédében ismertette a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és az ankarai központú Türksoy, a Türk Nemzetközi Kulturális Szervezet együttműködésében kiírt nemzetközi műfordítói pályázat részleteit. Azerbajdzsánból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Törökországból, Türkmenisztánból és Üzbegisztánból várták a jelentkezőket Petőfi-versek fordításaival. A felhívásra száz költő tollából mintegy ötszáz műfordítás érkezett. Országonként zsűrizték a pályaműveket és a legjobb, nyertes pályázók egy nyolcnapos magyarországi országjáráson vehetnek részt. A hivatalos díjátadás március 15-én Kiskunfélegyházán, a nemzeti ünnep alkalmából tartandó városi ünnepségen lesz. Emlékeztetett: a rokon tudat köti össze a magyarságot a közép-ázsiai népekkel, és ez nagyon fontos bizalmi kötést jelent a mai zaklatott világban.



Az ünnepségen részt vettek a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett nemzetközi műfordító pályázat nyertesei is

A szoboravató ünnepségen részt vettek a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett nemzetközi műfordító pályázat nyertesei is. Bellér Kristóf 8. osztályos tanuló magyar nyelvű szavalata után az azeri Ramil Ehmed, a kazah Dauren Berikqazhyuly, a kirgiz Toluk Bek Baizak, a török Dursun Ayan, a türkmén Akmyrat Rejebow és az üzbég Rustam Musurmon anyanyelvükön szavalták el a Szabadság, szerelem! című Petőfi verset. (A hetedik műfordító, az azeri Baris Cavid Mövsümlü nem tudott részt venni az ünnepségen.)

A nemzetközi műfordítói pályázat, amelynek összdíjazása 20 ezer dollár volt, a Miniszterelnökség, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Kiskunfélegyháza önkormányzata, a Magyar Írószövetség, a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Tolsztoj Társaság támogatásával valósult meg.

Borítókép: Petőfi Sándor bronzból készült mellszobrát Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, Lantos Györgyi szobrászművész és Nagy András polgármester leplezték le (Fotó: Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány)