Az öt legjobb Michael Douglas-film – Tökéletes gyilkosság + videó

Filmes időutazásunkat ezúttal szintén egy világhírű amerikai színésszel folytatjuk. Méghozzá egy olyan színészóriással, akinek már az édesapja is világhírű filmsztár volt. De sorozatunk új hősének sikerült kilépnie az árnyékából, és talán fényesebb karriert futott be, mint édesapja. Michael Douglas filmjeit vesszük górcső alá az elkövetkezendő öt hétben. Igyekeztünk úgy összeállítani a mini toplistákat, hogy minél sokszínűbb legyen, de azért benne legyenek a sorozatban azok a nagy filmek is, amelyekből bizony nagyon sok fűződik Michael Douglas nevéhez. Mint mindig, ezúttal is lesznek úgynevezett nagy kimaradók. De sajnos csak öt film kerülhetett fel a listánkra. A kimaradó filmekről szokás szerint majd az utolsó epizódban emlékezünk meg.

Michael Douglas 1944. szeptember 25-én született a New Jersey államban található New Brunswick városában. Édesapja a világhírű amerikai színész, Kirk Douglas, akinek számos olyan nagy film fűződik a nevéhez, mint például a Nap szerelmese (Lust for Life, 1956), a Spartacus (1960) vagy éppen a Végső visszaszámlálás (Final Countdown, 1980). Édesanyja pedig szintén színész volt, Diana Dill. Nem volt nehéz neki ilyen háttérrel a színészet felé fordulni, adta magát, hogy milyen pályát választ. Bár szülei először beíratták a Black Fox katonai akadémiára, hogy fegyelmet tanuljon. Végül azonban a Santa Barbara városában található University of California (Kaliforniai Egyetem) hallgatója lett. Sokszor kísérte el édesapját a forgatásokra, így gyorsan megfertőzte őt a filmek világa. Tanulmányai befejezése után számos jelentéktelenebb filmben játszott mellékszerepet, mielőtt megkapta első komolyabb szerepét Steve Keller felügyelő személyében a San Francisco utcáin (The Streets of San Francisco) című sorozatban. A széria öt évadot élt meg, de meghozta számára az ismertséget, mert Karl Malden oldalán zseniálisan alakította a fiatal felügyelő szerepét.

Forrás: InterCom

Első igazi nagy sikerét azonban 1975-ben, producerként aratta a Száll a kakukk fészkére (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) című filmmel, amely öt Oscar-szobrot hozott a konyhára. Az azóta világhírű kultuszfilmmé vált alkotást Miloš Forman rendezte, és Jack Nicholson, Christopher Lloyd és Danny DeVito alakították a főbb szerepeket benne. Produceri és színészi pályájának egyaránt fontos állomása az 1979-ben készült Kína-szindróma (The China Syndrome) is, amelyben Jane Fonda és Jack Lemmon mellett ő is szerepel. Ezt követően sorra jöttek számára a jobbnál jobb szerepek, mint A smaragd románca (Romancing the Stone, 1984), a Nílus gyöngye (The Jewel of the Nile, 1985), a Fekete eső (Black Rain, 1989), A rózsák háborúja (The War of the Roses, 1989), A törvény ökle (The Star Chamber, 1983), a Kóma (Coma, 1978), a Végzetes vonzerő (Fatal Attraction, 1987), az Elemi ösztön (Basic Instinct, 1992), A Játsz/ma (The Game, 1997), az Összeomlás (Falling Down, 1993) vagy éppen Oliver Stone zseniális alkotása, a Tőzsdecápák (Wall Street, 1987), amiért meg is kapta a legjobb színésznek járó Oscar-szobrot. Szóval nem volt könnyű összeállítani a mini toplistánkat, ennyi remek alkotás közül kiválasztani azt az ötöt, ami röviden bemutatja Michael Douglas munkásságát. Mindjárt az ötödik helyezett film meglepetést fog okozni a kedves olvasóknak, mert ezt a pozíciót a Tökéletes gyilkosság (Perfect Murder) című zseniális krimi szerezte meg.

5. Tökéletes gyilkosság (1998)

A krimit Andrew Davis rendezte, aki számos akciófilmben és krimiben bizonyította rátermettségét, úgymint A szökevény (The Fugitive, 1993), a Láncreakció (Chain Reaction, 1996), a Hullámtörők (The Guardian, 2006). A film Alfred Hitchcock 1954-es Gyilkosság telefonhívásra (Dial M for Murder) című filmjének átdolgozása, amelyben a főbb szerepeket olyan zseniális színészek alakították, mint Ray Milland, Grace Kelly és Robert Cummings. Mindkét film alapjául Frederick Knott (1916–2002) angol drámaíró és forgatókönyvíró Dial M For Murder című színdarabja szolgált. Az első változat eredetileg BBC televíziós produkció volt. Színházban először 1952-ben játszották.

A történet zseniális, számos csavarral megbolondítva. Steven Taylor (Michael Douglas) üzletember New Yorkban él csinos feleségével, Emilyvel (Gwyneth Paltrow). A kapcsolatuk azonban csak látszólag idilli, mert Emily szeretőt tart, méghozzá a fiatal, jóképű, de szegény festő David Shaw (Viggo Mortensen) személyében. Steven rájön a viszonyra, és miután kinyomozta David sötét múltját, amelyben olyan dolgok szerepeltek, mint csalás, idősebb hölgyek lenyúlása és többéves börtön, furcsa ajánlattal áll elő. Azzal bízza meg Davidet, hogy a hallgatásáért és félmillió dollárért cserébe ölje meg a feleségét. A történetben még számos csavar van, mert kiderül, hogy nem David a gazdag, hanem a felesége, Emily. Szóval nagyon izgalmas, feszültségekkel teli a történet.