Az öt legjobb Michael Douglas-film – Játsz/ma + videó

Kezdetét veszi valami, aminek során az élete is kockára kerül, közben fogalma sincs arról, mit is akarnak tőle valójában, és ki áll az egész dolog mögött. Nem lehet tudni, mi a játék része és mi a valóság. Egymást követik a meglepőbbnél meglepőbb jelenetek. Természetesen van benne egy kialakulófélben lévő szerelmi szál is, Nicholas és Christine (Deborah Kara Unger) között, ami tovább fokozza az érdeklődést. A nézőt teljesen beszippantja a történet, mi is együtt menekülünk a főhőssel az ismeretlen üldözők elől. A végkifejlet tartogat még egy duplacsavart, ami ad még egy kis fűszert az egész film páratlan hangulatához. A színészi játék nagyszerű. Michael Douglas sokszor játszott már hasonló karaktert, ezért most is olyan, mintha ráírták volna Nicholas Van Orton szerepét. Sean Penn is szuper, mint mindig, bár nem sok, de annál fontosabb szerepe van a filmben.

Érdekes, hogy a filmben eredetileg Nicholas testvére nő lett volna, méghozzá Jodie Foster személyében, de végül hosszú huzavona után Sean Penn mellett döntöttek a készítők. Jodie Fosternek ezúttal ugyan nem sikerült együtt dolgoznia David Fincherrel, de 2002-ben már igen, hiszen együtt forgatták a Pánikszoba (Panic Room) című filmet. A Helyszín San Francisco, nem volt véletlen választás. Egyrészt itt játszódott a hetvenes években Douglas nagyszerű tévésorozata, a San Francisco utcáin, másrészt pedig az Elemi ösztönt (1992) is itt forgatták. Ez is ad egy kis pikantériát az amúgy is talányokkal teli mozinak.

Magyarországon két szinkron készült a filmhez, az 1998-as változatban Michael Douglast Dörner György, Sean Pennt pedig Stohl András szólaltatja meg, míg a 2001-es változatban az utóbbit Kaszás Attila. Néhány érdekesség a mozival kapcsolatban, eredetileg a CNN bemondóját, Bernard Shaw-t kérték volna fel ahhoz a jelenethez, ahol Nicholas a tévébemondóval társalog a tévéjén, de a tévétársaság akkori szabályzata megtiltotta a riportereknek, hogy fikciós filmekben szerepeljenek, ezért aztán a CBS veterán riportere, Daniel Schorr játszotta el a szerepet, amikor pedig Nicholas belép a Nikko Hotelbe, ugyanazt a helyszínt láthatjuk, ahol Arnold Schwarzenegger és Jamie Lee Curtis táncolt a Két tűz között (True Lies, 1994) című filmben.

Bár maga a rendező David Fincher nem értékelte nagyon pozitívan ezt a filmjét, ennek ellenére, a Játsz/ma egy hihetetlenül jól kidolgozott, mesterien felépített, csavaros logikájú film, ami nagyszerű kikapcsolódást nyújt akár többszöri megnézése után is. Ajánlom megnézésre a filmkedvelő fiataloknak, mert ma már sajnos nem készülnek ilyen filmek, tisztelet a kivételnek.

Borítókép: Nicholas Van Orton (Michael Douglas) élete legnagyobb próbatétele közben (Fotó: Port.hu)