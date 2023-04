Fiktív nőalakok Emiliano Zapata körül

Család, nők, maja kultúra

Az Emiliano Zapata asszonyai című előadást a mexikói Conchi León állítja színpadra. A drámaíró, színésznő, rendező és tanár elismerést azokkal a műveivel szerzett, amelyek a család, a hagyomány témáját, a nők életét és a maja kultúrát helyezik előtérbe.

Kiemelkedő alkotásai a Mestiza Power (Mesztic erő), Cachorro de León (Oroszlánkölyök), La tía Mariela (Mariela néni), Del manantial al corazón (Tavaszból a szívbe). Darabjait színre vitték az Amerikai Egyesült Államokban, Spanyolországban, Peruban és Argentínában is. A FONCA (Mexikói Nemzeti Kulturális és Művészeti Alap) The Lark Play Development Center drámaíró programjának ösztöndíjasa volt New Yorkban 2012-ben.

A mexikói National Art Creators System tagja, a Sa´as Tún Theater Company alapítója. Színházi kritikákat tett közzé a Milenio Yucatan újság rovatvezetőjeként, illetve olyan jelentős színháztudományi folyóiratokban publikált, mint a Centro Dramático Nacional Spanyolországban és a Paso de Gató Mexikóban.