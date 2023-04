Meddig élhet szív nélkül egy férfi?

A kígyószív legendája által bemutatott világban valamennyi szereplő sorsát közönyös, sötét drámaiság irányítja, és senkit sem ér meglepetésként, hogy a jó összevegyül a rosszal, az igaz a hamissal, a helyes a helytelennel.

És a regény megformáltsága tökéletesen illeszkedik mindehhez: lapjain keveredik a valóság és a képzelet, a történelem és a mítosz, a mágia és a ráció, a néphiedelmek és vallások tanításai – úgyhogy egy ponton túl lehetetlen eldönteni, hol végződik az egyik, s hol kezdődik a másik.

A kígyószív legendájában Radek Rak J. R. R. Tolkien Gyűrűk Ura-trilógiájára is utal. A képen Szürke Gandalf. Fotó: WingNut Films / Collection Christophel / Collection ChristopheL via AFP

Eme összhatás eléréséhez Radek Rak nem pusztán bibliai történeteket, népmeséket, legendatöredékeket épít be a szövegébe, de – egyebek mellett – J. R. R. Tolkien műveire, vagy C. S. Lewis Narnia-sorozatának utolsó kötetére, A végső ütközetre is utal. Sőt, a dark fantasy és a kozmikus horror egyik legnagyobb hatású alakja, Howard Philips Lovecraf munkásságára is kitekint.

(Lovecraft a következő versikével jellemzi az általa teremtett, baljós lényt, Cthulhut: „Meghalni nem halhat meg az, / Mi örökkétig áll, / Számlálatlan korok során / Enyészik – a Halál.” [Kornya Zsolt fordítása]. Ehhez képest a többi kígyó a kötet 84. oldalán a következőket osztja meg Jakobbal a Kígyókirályról: „Nem halott az, aki évszázadokon át alszik. Még a halál is meghalhat furcsa eónokon át”. És hogy a forrás eltéveszthetetlen legyen, a kötet végén a szerző maga mond köszönetet egyik barátjának „a Cthulhuról szóló szerepjátékoknak szentelt összejövetelekért”.)

Howard Phillips Lovecraft teremtménye, Cthulhu. Fotó: Wikipedia

E jellemzők is elárulják, hogy a szerző a lengyel történelemtől elemelkedő, általános érvényű műnek alkotta meg a regényt, hogy – alapvetően a XIX. századi gondolkodásmód megidézésével, de a XXI. századi olvasók számára is érhetően – olyan témákról elmélkedhessen, mint az élet rendje, a világ folyása, vagy épp az emberi természet, Így a kötet tele van számos jól idézhető, találó megállapítással, bonmottal.

(Például: „Amilyen a mese, olyan a hős. Amilyen a hős, olyan a szörny. De az is lehet, hogy te egyáltalán nem vagy hős.” Vagy: „Ha mozgásba hozod a gonoszságot, végiggördül az egész világon, és jó pár embert beszennyez, azok pedig tovább görgetik.” Vagy: „És mivel a sebzett elmét a sebzett testnél nehezebb feltárni, a császári hadsereg az őrültek hadserege volt; az őrültek hadserege mindig jobb a dezertőrök hadseregénél.”)

Sötét metamorfózis

Aki tehát pár sorban szeretne mérleget vonni a könyv kapcsán, meglehetősen nehéz helyzetben találja magát.

Hiszen A kígyószív legendája nem a szó hagyományos értelmében vett történelmi regény, sokkal inkább olyan mű, mely szokatlan kontextusba helyezi az 1846-os galíciai parasztfelkelést, és egyedi nézőpontból – a mágikus behatások felől közelítve – tárja az olvasó elé az eseménysorozat egyik kulcsszereplőjének fiktív elemekben bővelkedő életrajzát.

De nem is csupán ősi hiedelmeket felelevenítő, népmesei és legendás elemeket is tartalmazó, mágikus realista alkotásról van szó. A kígyószív legendája végső soron keresés- és hányattatástörténet, továbbá egy elszomorító, ijesztő metamorfózis története is. Már-már fájó érzékletességgel mutat rá arra, hogy az egyén életében miféle következményekkel járhatnak a téves döntések, a képtelen kívánságok, a társadalom életében pedig hová vezet a tarthatatlan állapotok fenntartására irányuló igyekezet.

Vagyis: erős atmoszférájú, nyugtalanító voltában is lebilincselő olvasmányról van szó. Bár nem mondható hibátlannak (bizonyos helyeken kissé túlírt, van benne néhány indokolatlan kitérő, s egyeseket zavarhat a testiség ábrázolása, s a vulgáris beszéd), a befogadó egyre növekvő érdeklődéssel lapozza, még úgy is, hogy viszonylag korán megsejti: a történetnek semmiképp sem lehet jó vége.